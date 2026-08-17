Die Schweizer Snowboard-Familie bekommt Zuwachs. Ladina Caviezel erwartet kurz nach ihrem Rücktritt ein Baby. Das teilen sie und ihr Mann Dario Caviezel mit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ladina und Dario Caviezel werden Eltern

Sie hat erst im Frühling ihre Karriere beendet

Er will noch bis Olympia 2030 weiterfahren

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im Frühjahr ist Ladina Caviezels (33) Snowboard-Karriere zu Ende gegangen. Nach 13 Saisons, 178 Weltcuprennen und 18 Podestplätzen (zwei Siege) hat sie sich vom Profisport verabschiedet.

Nun gibts von ihr und ihrem Mann, Snowboarder Dario Caviezel (31), schöne Neuigkeiten. Denn die beiden werden Eltern. «Wir können es kaum erwarten, mit unserem kleinen Wunder die Welt zu erkunden», schreiben die beiden auf Instagram. Dazu veröffentlichen sie Fotos, auf denen Ladina Caviezels Babybauch deutlich sichtbar ist.

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Glückwünsche aus der Schweizer Wintersportszene lassen nicht lange auf sich warten. «Juhuu», schreibt Andri Ragettli, auch Amy Baserga, Jan Scherrer oder Nevin Galmarini schliessen sich den Gratulationen an.

Durch den Sport kennengelernt

Ladina und Dario Caviezel sind seit über sieben Jahren ein Paar. Kennengelernt haben sie sich durch den Sport, da die Frauen- und Männer-Wettkämpfe im Snowboard jeweils am gleichen Ort stattfinden. Ladina Caviezel hatte zunächst gezögert und sich Gedanken darüber gemacht, was wäre, wenn die Beziehung mit dem Teamkollegen nicht funktioniert. Letztlich hat sie der Liebe eine Chance gegeben. Oder wie ihr Mann einst der «Glückspost» sagte: «Irgendwann sind wir dann zusammengekommen.»

Im Herbst 2023 hat er seiner Liebsten den Heiratsantrag gemacht, im darauffolgenden Sommer haben sie auf dem Standesamt Ja zueinander gesagt. Die grosse Feier fand 2025 statt. Und nun krönt ein Baby ihre Liebe. Während sich Ladina Caviezel nach ihrem Rücktritt voll und ganz auf dieses Abenteuer konzentrieren kann, hat ihr Mann dem Profisport den Rücken noch nicht gekehrt. Da der Parallel-Riesenslalom weiterhin olympisch ist, setzt er seine Karriere bis 2030 fort. Und wer weiss, vielleicht beflügelt die Vaterrolle den Vizeweltmeister von 2023 zu neuen Höhenflügen.