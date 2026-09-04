Der ehemalige Wimbledon-Champion Pat Cash schwebt auf Wolke sieben. Der einstige Tennis-Star hat sich mit der Sängerin Charlotte Hodson verlobt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pat Cash (61) verlobt sich mit Charlotte Hodson (54) in Australien

Cash kämpfte mit Depressionen, seine Kinder retteten ihm das Leben

1987 gewann Cash Wimbledon gegen Ivan Lendl und schrieb Geschichte

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Erneut eine grosse Freude! Die Tennis-Legende Pat Cash (61) hat sich mit seiner grossen Liebe Charlotte Hodson (54) verlobt. Der Australier machte die romantischen Neuigkeiten auf Instagram öffentlich und fand dabei persönliche Worte für seine Partnerin. «Ich habe meine Seelenverwandte getroffen» schreibt er unter seinen Beitrag und verkündete glücklich: Sie habe Ja gesagt.

Damit beginnt für den ehemaligen Wimbledon-Champion ein neues Lebenskapitel. Cash und die 54-jährige Sängerin machten ihre Beziehung erst im vergangenen Jahr öffentlich. Gemeinsam besuchten sie Wimbledon und wurden dort in der Royal Box gesehen. Nun soll aus ihrer Liebe eine Ehe werden.

1987 schrieb er auf dem heiligen Rasen von Wimbledon Tennisgeschichte. Im Final bezwang er den damaligen Weltranglistenersten Ivan Lendl und krönte sich zum Sieger. Mit seinem berühmten Schweissband auf dem Kopf stürmte der Australier anschliessend über den Platz und feierte einen der grössten Erfolge seiner Karriere.

Der grösste Kampf neben dem Tennis-Platz

Doch hinter dem Ruhm lagen auch schwere Zeiten. Cash sprach offen über schwere langjährige Depressionen und Aussichtslosigkeit. Seine vier Kinder aus früheren Beziehungen gaben ihm in den dunkelsten Momenten Halt. «Sie haben mir das Leben gerettet», erwähnte er.

Heute scheint die Tennis-Ikone wieder voller Zuversicht nach vorne zu blicken. In ein Für-Immer mit seiner Verlobten Charlotte, denn nun steht das Paar vor dem nächsten grossen Aufschlag: dem Gang zum Traualtar.

Auch nach seinem Karriereende blieb Cash dem Tennis treu. Als Kommentator und gerngesehener Gast bei grossen Turnieren ist er bis heute eng mit dem Sport verbunden. Nach Siegen und unzähligen grossen Momenten könnte Pat Cash damit der persönlichste Titel seiner Karriere folgen: Ehemann.