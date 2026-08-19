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Wird er jetzt ausgeliehen?
Pechvogel Vogt startet mit Rückstand ins TSG-Abenteuer

Beim FCSG war Alessandro Vogt (21) in der letzten Saison der Fürst im Sturm. Nun wartet in Hoffenheim harte Konkurrenz. Dass sich der Aargauer zuletzt mit einer Knöchelverletzung rumschlug, erhöht seine Einsatzchancen nicht. Was Hoffnung macht. Und was ein Insider sagt.
Publiziert: 19.08.2026 um 23:56 Uhr
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Alessandro Vogt auf Spurensuche auf dem Sportplatz Niedermatten in Wohlen.
Foto: Raphaël Dupain

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Fisnik Asllani scheitert am Medizincheck bei RB Leipzig, Transfer gestoppt
  • Kosovarischer Stürmer hätte für 25 Millionen CHF wechseln sollen
  • Letzte Saison erzielte Asllani 19 Skorerpunkte für Hoffenheim
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Stefan KreisReporter Fussball

Fussballer, die durch Medizinchecks fliegen, sind selten. Bei Red Bull Leipzig aber gibts solche Fälle in letzter Zeit verhältnismässig oft. Noah Okafor wurde im Januar 2025 zurück nach Mailand geschickt, weil er nicht zu 100 Prozent fit gewesen sei. Und nun erwischts Hoffenheims Stürmer-Star Fisnik Asllani (24). Für 25 Millionen hätte der kosovarische Nati-Stürmer zum Dosenklub wechseln sollen, wegen «medizinischer Bedenken» aber wurde der Transfer gestoppt.

Das ist bitter für Asllani. Und auch bitter für Alessandro Vogt. Weil der namhafteste aller namhaften Sturmkonkurrenten weiterhin im Kraichgau unter Vertrag steht. Hinzu kommen mit Tim Lemperle (24), Adam Hlozek (24) und Max Moerstedt (20) drei weitere Mittelstürmer, auch Andrej Kramaric (35) und Bambasé Conté (23) können in einem Zweimann-Angriff auflaufen.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich Vogt Ende Juli in einem Testkick gegen den TSV Massenbachhausen am Knöchel verletzte und mit Rückstand aus der Vorbereitung kommt. «Bei unserer ersten Begegnung lief er an Krücken, aber die Verletzung war weniger schlimm als zu Beginn befürchtet», erinnert sich «Kicker»-Reporter Michael Pfeifer, der die gesamte Vorbereitung der Hoffenheimer journalistisch begleitet hat.

Vogt wieder fit

Vogt habe «schnell wieder trainiert» und sei im Trainingslager dabei gewesen. Zuletzt stand der Mann aus Wohlen AG in zwei Testspielen gegen Tottenham auf dem Platz. Obs nächsten Samstag im DFB-Pokal gegen Erzgebirge Aue aber für Einsatzminuten reichen wird, ist fraglich. «Es wird nicht leicht für Vogt, die Konkurrenz ist gross. Und weil er Teile der Vorbereitung verpasst hat, weiss noch niemand so richtig, was für ein Spielertyp er ist», sagt Pfeifer.

Viel hänge davon ab, ob Asllani in Hoffenheim bleiben wird. Bislang ist nicht bekannt, weshalb der 24-Jährige durch den Medizincheck gerasselt ist. Es wird spannend zu beobachten sein, wie sich der Fall entwickelt. Macht der Kosovare zu Beginn der Saison dort weiter, wo er letzte Saison mit seinen 19 Skorerpunkten aufgehört hat, könnte er doch noch in dieser Transferperiode wechseln. Wenn nicht, bleibt er wohl bis Winter im Kraichgau. Und ein anderer Stürmer würde wohl ausgeliehen werden. Oder um es mit Pfeifer zu sagen: «Wenn Asllani bleibt, dann geht das zulasten der Spielzeit anderer Stürmer.»

Zulasten von Vogt? Klar ist: Die TSG plant langfristig mit dem Ex-St.-Galler und hat dem Stürmer nicht ohne Grund einen Vertrag bis Juni 2031 gegeben.

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