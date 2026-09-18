Lustrinelli geht furchtlos in «geile Challenge» gegen Bayern

Auf Mauro Lustrinellis Unioner wartet am Freitagabend die wohl schwierigste Aufgabe der Saison. Doch auch nach dem schlechten Saisonstart geht der Ex-Thuner mit viel Zuversicht und Energie ins Spiel gegen die Bayern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Union Berlin tritt heute auswärts gegen Bayern München an (20.30 Uhr)

Trainer Lustrinelli sieht die Partie als «geile Challenge»

Union kassierte bisher 10 Gegentore, wartet auf den ersten Saisonsieg

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nur ein Punkt aus den ersten drei Bundesliga-Spielen. Schon zehn Gegentore und zuletzt eine empfindliche 1:3-Heimpleite gegen Aufsteiger Schalke 04 – der Auftakt ins Bundesliga-Abenteuer mit Union Berlin hätte für Mauro Lustrinelli (50) besser verlaufen können.

Aus dem Konzept bringen lässt sich der Thuner Meisterheld dennoch nicht. «Entweder gewinnt man, oder man lernt etwas», zitierte er im Blick-Interview nach dem Saisonstart den grossen Nelson Mandela (1918–2013).

Die Chancen stehen auf dem Papier gut, dass es am Freitagabend am 4. Spieltag wieder etwas zu lernen gibt, um es positiv auszudrücken. Denn es wartet das wohl schwierigste Spiel des Jahres, auswärts beim Ligakrösus Bayern München (20.30 Uhr).

Lustrinelli freut sich auf «geile Challenge»

Angst kennt der Tessiner aber keine. «Für mich geht es um die geile Challenge, gegen ein Team zu spielen, das die Ambition hat, die Champions League zu gewinnen.» Man habe nichts zu verlieren. Man habe aber «einen klaren Plan, den wir so konsequent und überzeugt wie möglich umsetzen wollen», erklärt er an der Pressekonferenz am Donnerstag. «Dann schauen wir auf das Resultat.»

Das grosse Thema bei Union in der Frühphase der Saison: Der offensivere und spielerischere Ansatz Lustrinellis im Vergleich zur bisherigen «Union-DNA» eines Umschaltspiels aus einer gesicherten Defensive, wie es Urs Fischer (60) propagierte, der mit den Köpenickern aus der 2. Liga bis in die Champions League marschierte.

Im Zuge dessen setzt Union seit langem wieder auf eine Vierer- statt auf eine Dreier- respektive Fünferkette. Von diesen Zahlenspielereien will der neue Coach aber nichts wissen: «Für mich ist es wichtig, dem Team unabhängig davon eine überzeugende Strategie mitzugeben, hinter der alle stehen, vier oder fünf, das sind nur Zahlen. Es ist wichtig, dass wir Bayern in Schwierigkeiten bringen können, damit sie ihr Spiel nicht aufziehen können.»

Kompany zollt Meistertrainer Respekt

Aufseiten des Rekordmeisters zollt Trainer Vincent Kompany dem Gegner Respekt. «Es ist ein grosser Umbruch. Doch sie haben einen neuen Trainer mit klaren Ideen, der in der Schweiz aufgestiegen und direkt Meister geworden ist», erklärt er an der Pressekonferenz.

Taktisch sieht er sein Team für alles gewappnet. «Wir bereiten uns immer auf die Herangehensweise des Gegners vor. Manchmal kommen sie dann aber auch mit einem komplett anderen Bayern-Matchplan, wie zuletzt Bodö/Glimt. Wir haben jetzt oft im Training gegen ein 4–4–2 trainiert und im Spiel dann gegen eine Fünferkette gespielt. Egal, was kommt, wir sind vorbereitet.»

«Klar braucht es Erfolgserlebnisse»

Sollte es für Lustrinellis Mannen erwartungsgemäss in München nichts zu holen geben, bleibt im Anschluss immerhin eine XXL-Länderspielpause, die man nutzen wolle, um die Spielidee weiter zu festigen. Dann sollte es spätestens am 10. Oktober gegen Aufsteiger Elversberg mit dem ersten Saisonsieg klappen. Denn auch Lustrinelli weiss: «Resultate sind das Brot, das wir brauchen. Wir sind am Anfang eines Projekts. Da kann ich lange davon reden, was wir auf dem Platz machen wollen. Man braucht Erfolgserlebnisse.»

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