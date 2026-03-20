Geschäftsführer befürchtet Schiri-Benachteiligung für Union

Nach dem 1:1 gegen Leverkusen übten die Bayern heftige Kritik an den Entscheiden von Schiedsrichter Dingert – zu heftig nach dem Geschmack von Horst Heldt. Der Union-Direktor befürchtet nun, dass sein Verein darunter leiden könnte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Horst Heldt kritisiert Bayerns Umgang mit Schiedsrichtern nach Leverkusen-Spiel

Ueli Hoeness nennt Schiedsrichterleistung «schlechteste» und Bayern legt Einspruch ein

Union Berlin spielt am Samstag gegen Bayern War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Lässt sich das Schiedsrichtergespann am kommenden Wochenende von den Bayern-Bossen einschüchtern? In den Augen von Horst Heldt (56) ist dies zumindest nicht auszuschliessen. «Nach so einer Situation könnte es schwer werden, Entscheidungen gegen die Bayern zu treffen, die hart sind», sagt der Fussball-Geschäftsführer von Union Berlin am Freitag gegenüber der Münchner «Abendzeitung». Sein Team trifft am Samstag auf den Leader der Bundesliga, wobei Patrick Ittrich (47) das Spiel leiten wird.

Der Grund für Heldts Aufregung: die harte Kritik aus Bayern-Kreisen an Schiri Christian Dingert (45). Dieser hat während des Spiels gegen Leverkusen gleich zwei Münchner Spieler vom Platz gestellt, wobei vor allem die Gelb-Rote Karte gegen Luis Diaz wegen einer Schwalbe den Bundesliga-Leader auf die Palme bringt. «Das ist die schlechteste Leistung eines Schiedsrichter-Teams, die ich je bei einem Bundesligaspiel erlebt habe», poltert etwa Ehrenpräsident Ueli Hoeness (74). Dazu haben die Bayern Einspruch gegen die automatische Sperre gegen Diaz eingelegt – erfolglos, wie mittlerweile klar ist.

Union Berlin als Leidtragender?

In Heldts Augen haben sie damit klar über das Ziel hinausgeschossen. Dass sich Vereine über Schiri-Entscheidungen ärgern, komme vor, aber: «Das ist kein Vergleich. Was da gerade stattfindet, hat auch Auswirkungen auf das Schiedsrichtergespann im nächsten Spiel. Da wird jede Situation genau beäugt. Das ist gegenüber den anderen Wettbewerbern nicht in Ordnung», führt er bereits vor einigen Tagen gegenüber Sky aus. Dabei bezieht er sich vor allem auf den eigenen Verein – den nächsten Gegner der Bayern: «Wir werden nächste Woche die Leidtragenden sein.»

Auf diese Kritik entgegnet Bayern-Sportdirektor Christoph Freund (48) am Freitag: «Es ist unser Recht, wenn wir eine Meinung haben, dass wir die auch artikulieren. Als Bayern München werden wir uns nicht den Mund verbieten lassen.» Gleichzeitig schlägt er auch versöhnliche Töne an: «Die Schiedsrichter sind ein wichtiger Teil vom Fussball und es ist auch wichtig, dass sie geschützt werden und ihre Leistung bringen können.»

Bleibt zu hoffen, dass sich Ittrich und sein Team am Samstag wirklich genug geschützt fühlen – und sich Heldts Befürchtungen nicht bewahrheiten. Geteilt werden diese bei Union übrigens nicht von allen: «Da gehe ich nicht mit», sagt Union-Trainer Steffen Baumgart (54) auf die Frage, ob er die Mutmassungen seines Chefs teile.