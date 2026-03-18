Seit längerem ist klar, dass Leon Goretzka die Bayern im Sommer verlassen wird – noch unbekannt ist allerdings, wo er seine Karriere nach acht Jahren in München fortsetzt. Folgt ein Wechsel nach Italien?

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Juventus Turin ist der auf Suche nach Verstärkungen im Mittelfeld offenbar bei Bayern fündig geworden: Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet, befindet sich Leon Goretzka im Hinblick auf den kommenden Sommer weit oben auf der Transfer-Wunschliste von Juve-Coach Luciano Spalletti.

Der 67-fache deutsche Internationale ist dann ablösefrei zu haben – sein am Ende der Saison auslaufender Vertrag bei den Bayern, für die er seit 2018 spielt, wird nicht verlängert. In den vergangenen Wochen haben sich deshalb bereits Arsenal, Atlético Madrid und Leverkusen als Goretzka-Interessenten hervorgetan.

Juve will Goretzka schon länger

Nun schaltet sich also auch Juventus in den Poker um den 31-Jährigen ein. Und dies nicht zum ersten Mal: Gemäss der «Gazzetta» hat Juve Goretzka bereits zu Juniorenzeiten nach Turin locken wollen, auch nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Schalke 2018 stand ein Wechsel nach Norditalien im Raum. Goretzka entschied sich in beiden Fällen aber für einen Verbleib in seinem Heimatland, zuerst bei den Junioren des VfL Bochum, später mit dem Wechsel zu den Bayern.

Dies könnte sich im Sommer ändern. Anfang März bekräftigt Goretzka gegenüber Sky sein Interesse an einem Wechsel ins Ausland: «So weit kann man schon gehen, dass es mich reizen würde, eine Erfahrung im Ausland zu machen. Vielleicht ist es die letzte Chance, ins Ausland zu gehen.» Ob für Juve nach zwei gescheiterten Anläufen in der Personalie Goretzka tatsächlich aller guten Dinge drei sind, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.

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