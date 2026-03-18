Juventus Turin ist der auf Suche nach Verstärkungen im Mittelfeld offenbar bei Bayern fündig geworden: Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet, befindet sich Leon Goretzka im Hinblick auf den kommenden Sommer weit oben auf der Transfer-Wunschliste von Juve-Coach Luciano Spalletti.
Der 67-fache deutsche Internationale ist dann ablösefrei zu haben – sein am Ende der Saison auslaufender Vertrag bei den Bayern, für die er seit 2018 spielt, wird nicht verlängert. In den vergangenen Wochen haben sich deshalb bereits Arsenal, Atlético Madrid und Leverkusen als Goretzka-Interessenten hervorgetan.
Juve will Goretzka schon länger
Nun schaltet sich also auch Juventus in den Poker um den 31-Jährigen ein. Und dies nicht zum ersten Mal: Gemäss der «Gazzetta» hat Juve Goretzka bereits zu Juniorenzeiten nach Turin locken wollen, auch nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Schalke 2018 stand ein Wechsel nach Norditalien im Raum. Goretzka entschied sich in beiden Fällen aber für einen Verbleib in seinem Heimatland, zuerst bei den Junioren des VfL Bochum, später mit dem Wechsel zu den Bayern.
Dies könnte sich im Sommer ändern. Anfang März bekräftigt Goretzka gegenüber Sky sein Interesse an einem Wechsel ins Ausland: «So weit kann man schon gehen, dass es mich reizen würde, eine Erfahrung im Ausland zu machen. Vielleicht ist es die letzte Chance, ins Ausland zu gehen.» Ob für Juve nach zwei gescheiterten Anläufen in der Personalie Goretzka tatsächlich aller guten Dinge drei sind, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
26
68
67
2
Borussia Dortmund
26
29
58
3
TSG Hoffenheim
26
20
50
4
VfB Stuttgart
26
17
50
5
RB Leipzig
26
13
47
6
Bayer Leverkusen
26
16
45
7
Eintracht Frankfurt
26
0
38
8
SC Freiburg
26
-6
34
9
Union Berlin
26
-11
31
10
FC Augsburg
26
-14
31
11
Hamburger SV
26
-8
30
12
Borussia Mönchengladbach
26
-13
28
13
FSV Mainz
26
-10
27
14
1. FC Köln
26
-9
25
15
Werder Bremen
26
-18
25
16
FC St. Pauli
26
-19
24
17
VfL Wolfsburg
26
-21
21
18
1. FC Heidenheim 1846
26
-34
14