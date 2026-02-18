Der Vertrag von Leon Goretzka bei den Bayern läuft im Sommer aus. Wo der deutsche Nationalspieler nächste Saison spielen wird, ist noch offen. Interessenten gibt es viele, jetzt auch aus der Bundesliga.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Nach acht Jahren bei Bayern München schlägt Leon Goretzka im Sommer ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Er lässt seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister auslaufen, somit ist der 31-Jährige ablösefrei zu haben. Das lockt natürlich Interessenten an, bisher sollen sich Atlético Madrid, Arsenal und die AC Milan nach dem Mittelfeldspieler erkundigt haben. Bei den Mailändern würde Goretzka auf Nati-Spieler Ardon Jashari treffen.

Jetzt hat sich auch ein Bundesligist eingeschaltet. Wie die deutsche «Sport Bild» am Mittwoch berichtet, hat Bayer Leverkusen den Kontakt zu Goretzkas Berater gesucht und mögliche Rahmenbedingungen für einen Wechsel besprochen. Doch der Ex-Klub von Nati-Captain Granit Xhaka befindet sich nicht in der Poleposition. Goretzka tendiert zu einem Wechsel nach England. Ein weiteres Problem stellt für Leverkusen das üppige Jahresgehalt von über 10 Millionen Euro dar. Trotz den möglichen Hürden gibt es vonseiten Goretzka keine grundsätzliche Absage an Leverkusen.

Bei Leverkusen könnte Goretzka die Lücke schliessen, die Xhaka seit seinem Abgang im vergangenen Sommer in Richtung Sunderland hinterlassen hat. Während zwei Jahren war der Nati-Captain Dreh-und-Angelpunkt im Leverkusener Spiel. 2024 gewannen Xhaka und Co. unter Trainer Xabi Alonso das Double aus DFB-Pokal und Meisterschaft. In der Liga blieb Leverkusen als erstes Team in der der deutschen Geschichte ungeschlagen.

