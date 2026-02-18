DE
FR
Abonnieren

Überraschendes Angebot
Bundesliga-Konkurrent lockt Bayern-Star

Der Vertrag von Leon Goretzka bei den Bayern läuft im Sommer aus. Wo der deutsche Nationalspieler nächste Saison spielen wird, ist noch offen. Interessenten gibt es viele, jetzt auch aus der Bundesliga.
Publiziert: 11:08 Uhr
Kommentieren
1/5
Leon Goretzka (l.) verlässt Bayern München im Sommer.
Foto: imago/osnapix
Dominik_Mani_Redakteur Sport_Blick_1.jpg
Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Nach acht Jahren bei Bayern München schlägt Leon Goretzka im Sommer ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Er lässt seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister auslaufen, somit ist der 31-Jährige ablösefrei zu haben. Das lockt natürlich Interessenten an, bisher sollen sich Atlético Madrid, Arsenal und die AC Milan nach dem Mittelfeldspieler erkundigt haben. Bei den Mailändern würde Goretzka auf Nati-Spieler Ardon Jashari treffen. 

Jetzt hat sich auch ein Bundesligist eingeschaltet. Wie die deutsche «Sport Bild» am Mittwoch berichtet, hat Bayer Leverkusen den Kontakt zu Goretzkas Berater gesucht und mögliche Rahmenbedingungen für einen Wechsel besprochen. Doch der Ex-Klub von Nati-Captain Granit Xhaka befindet sich nicht in der Poleposition. Goretzka tendiert zu einem Wechsel nach England. Ein weiteres Problem stellt für Leverkusen das üppige Jahresgehalt von über 10 Millionen Euro dar. Trotz den möglichen Hürden gibt es vonseiten Goretzka keine grundsätzliche Absage an Leverkusen. 

Bei Leverkusen könnte Goretzka die Lücke schliessen, die Xhaka seit seinem Abgang im vergangenen Sommer in Richtung Sunderland hinterlassen hat. Während zwei Jahren war der Nati-Captain Dreh-und-Angelpunkt im Leverkusener Spiel. 2024 gewannen Xhaka und Co. unter Trainer Xabi Alonso das Double aus DFB-Pokal und Meisterschaft. In der Liga blieb Leverkusen als erstes Team in der der deutschen Geschichte ungeschlagen. 

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
22
63
57
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
22
27
51
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
22
19
45
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
22
12
42
5
RB Leipzig
RB Leipzig
22
12
40
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
21
16
39
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
22
-2
31
8
SC Freiburg
SC Freiburg
22
-4
30
9
Hamburger SV
Hamburger SV
21
-7
25
10
Union Berlin
Union Berlin
22
-9
25
11
FC Augsburg
FC Augsburg
22
-14
25
12
1. FC Köln
1. FC Köln
22
-6
23
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
22
-12
22
14
FSV Mainz
FSV Mainz
22
-12
21
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
22
-15
20
16
Werder Bremen
Werder Bremen
22
-20
19
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
22
-19
17
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
22
-29
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Arsenal
Arsenal
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
AC Milan
AC Milan
Atlético Madrid
Atlético Madrid
FC Bayern München
FC Bayern München
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Arsenal
        Arsenal
        Bayer 04 Leverkusen
        Bayer 04 Leverkusen
        AC Milan
        AC Milan
        Atlético Madrid
        Atlético Madrid
        FC Bayern München
        FC Bayern München