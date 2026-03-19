Darum gehts
- Kenan Yildiz brilliert bei Juventus nach enttäuschenden Jahren bei Bayern
- Er kritisiert FC Bayern und DFB für mangelndes Vertrauen in Jugend
- Traf mit 18 Jahren im Startelf-Debüt gegen Deutschland
Vom verkannten Talent zum Gesicht einer neuen Ära: Juve-Juwel Kenan Yildiz (20) blickt im Interview mit dem «Corriere dello Sport» auf seine Anfänge zurück – und spart dabei nicht mit Kritik am FC Bayern und dem DFB. In seiner Jugend wurde der Deutschtürke dort noch als nicht gut genug eingestuft.
Heute ist die Situation eine völlig andere: Mit wettbewerbsübergreifend 20 Skorerpunkten in 39 Saisonspielen ist der türkische Nationalspieler längst zum Aushängeschild von Juventus aufgestiegen, was die Alte Dame kürzlich mit einer Vertragsverlängerung bis 2030 würdigte.
Auch sein Marktwert spiegelt diesen Aufstieg wider: Laut transfermarkt.de liegt dieser mittlerweile schätzungsweise bei 75 Millionen Euro, was ihn zum wertvollsten Akteur im Kader der Turiner macht.
«Es fiel mir leicht zu gehen»
Beim FC Bayern ausgebildet, rechnet er nun im jüngsten Gespräch mit der italienischen Zeitung mit seinem Ex-Klub ab: «Ich war elf Jahre dort und habe nie ihr Vertrauen gespürt. Es gab immer jemanden, der besser war als ich.» Yildiz durchlief bei den Bayern sämtliche Nachwuchsstufen bis zur U19. Doch nach über einem Jahrzehnt zog er im Jahr 2022 einen Schlussstrich und wechselte ablösefrei zum italienischen Rekordmeister, was ihm «leicht fiel».
In Turin avancierte Yildiz bereits in jungen Jahren zum absoluten Leistungsträger. Bei Juve spürt der Publikumsliebling jene Wertschätzung, die ihm in München fehlte – unterstrichen durch die legendäre Nummer 10 seines Idols Alessandro Del Piero (51), die man ihm mit gerade einmal 19 Jahren verliehen hat.
Während die Bayern immer wieder Top-Talente – wie zuletzt Jamal Musiala (23) oder Lennart Karl (18) – hervorbringen, haben sie es im Fall Yildiz schlichtweg verbockt.
Kritisiert auch den DFB
Yildiz, gebürtiger Regensburger mit einer deutschen Mutter und einem türkischen Vater, hätte für beide Nationen auflaufen können. Er habe sich jedoch für die türkische Nationalmannschaft entschieden, da man ihn in Deutschland nie für gut genug befand: «Sie haben immer andere Spieler nominiert.»
In der Fachwelt wird dem deutschen Fussballverband deshalb oft vorgeworfen, die Chance auf ein solches Ausnahmetalent leichtfertig verspielt zu haben.
Traumtor gegen Deutschland in Startelf-Debüt
Bei seinem Startelf-Debüt für die Türkei schlug der damals 18-Jährige dann ausgerechnet gegen Deutschland zu. Ohnehin scheint er ein Spezialist für Premieren zu sein: In der Serie A, der Champions League, der Coppa Italia, der Klub-WM und im italienischen Supercup traf Yildiz im jeweiligen Startelf-Debüt.
Nun hofft Yildiz darauf, auch bei seinem möglichen WM-Debüt im kommenden Sommer direkt wieder zuzuschlagen. Dafür muss er mit der Türkei erst die Qualifikation meistern: Am 26. März steht um 18 Uhr das Spiel gegen Rumänien an. Bei einem Erfolg wartet der Sieger der Partie Slowakei gegen Kosovo.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
26
68
67
2
Borussia Dortmund
26
29
58
3
TSG Hoffenheim
26
20
50
4
VfB Stuttgart
26
17
50
5
RB Leipzig
26
13
47
6
Bayer Leverkusen
26
16
45
7
Eintracht Frankfurt
26
0
38
8
SC Freiburg
26
-6
34
9
Union Berlin
26
-11
31
10
FC Augsburg
26
-14
31
11
Hamburger SV
26
-8
30
12
Borussia Mönchengladbach
26
-13
28
13
FSV Mainz
26
-10
27
14
1. FC Köln
26
-9
25
15
Werder Bremen
26
-18
25
16
FC St. Pauli
26
-19
24
17
VfL Wolfsburg
26
-21
21
18
1. FC Heidenheim 1846
26
-34
14