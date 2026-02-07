Juventus Turin gibt die Vertragsverlängerung mit Kenan Yildiz bekannt. Der Topstürmer verlängert bei den Italienern bis 2030 und ist neu im Kreise der Topverdiener.

Juventus Turin kann einen Topstar halten. Wie die Italiener am Samstag vermelden, wird der Vertrag von Kenan Yildiz (20) vorzeitig verlängert – und dies langfristig. Denn wie der Serie-A-Klub mitteilt, unterschreibt der türkische Nationalspieler ein neues Arbeitspapier bis 2030.

Der Stürmer durchlief die Jungendmannschaften von Bayern München, ehe er 2022 ablösefrei nach Turin wechselte und dort zunächst für die U19 auflief. Er überzeugte in seinem ersten Jahr bei den Italienern mit 15 Toren in 37 Spielen und empfahl sich so für die erste Mannschaft. Im Herbst 2023 wurde Yildiz ins feste Kader von Juventus aufgenommen und entwickelte sich mittlerweile zu einem Schlüsselspieler.

Yildiz neu unter den Topverdienern

In der aktuellen Saison steht Yildiz bereits bei neun Toren und acht Vorlagen in 31 Einsätzen. Am 20. September vergangenen Jahres kam ihm dabei eine besondere Ehre zuteil. Der 20-Jährige lief gegen Verona als Captain auf und wurde damit zum jüngsten Spieler, der in der Geschichte von Juventus je die Captain-Binde tragen durfte.

Aufgrund seiner erfolgreichen Entwicklung hatten zuletzt auch Premier Ligist Chelsea und Real Madrid aus der LaLiga Interesse angemeldet. Nun ist aber klar, dass Yildiz in Italien bleiben wird. Bei der Alten Dame steigt der 26-fache türkische Nationalspieler in den Kreis der Topverdiener auf. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, wird sein Gehalt nach der Vertragsverlängerung auf sechs Millionen Euro pro Saison angehoben.

