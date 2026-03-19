Die Gerüchte um BVB-Star Serhou Guirassy reissen nicht ab. Der neuste Name im Transfer-Poker: Tottenham Hotspur. Derweil wird ein 18-jähriges Talent als Ersatz gehandelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tottenham zeigt Interesse an Dortmunds Guirassy

Transfereinnahmen könnten 27-Millionen-Euro-Finanzloch bei BVB stopfen

18-jähriger Kovács als möglicher Ersatz – neun Tore in sechs Youth-League-Spielen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Kaum eine Woche vergeht, ohne dass über die Zukunft von Serhou Guirassy spekuliert wird. Der BVB-Knipser, der vergangene Woche seinen 30. Geburtstag feierte, kommt in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf 23 Scorerpunkte in 38 Pflichtspielen.

In den letzten Wochen verdichteten sich die Anzeichen, dass der Guineer die Borussen trotz eines bis 2028 laufenden Vertrags vorzeitig verlassen könnte. Dortmund müsste in der kommenden Saison somit ohne seine garantierten Torbeteiligungen auskommen. Ein ungarisches Talent könnte sein Ersatz werden.

Zieht es ihn auf die Insel?

Während die AC Milan bereits seit geraumer Zeit mit dem Stürmer in Verbindung gebracht wird, bringt die «Bild» nun einen weiteren Interessenten ins Gespräch: Tottenham Hotspur. Dem Bericht zufolge liessen die Spurs den Nationalspieler Guineas zuletzt fünfmal in Folge live im Stadion beobachten und haben bereits erste Gespräche mit seinem Management geführt.

Für Borussia Dortmund käme ein Verkauf nicht ungelegen: Die Transfereinnahmen könnten das Finanzloch von bis zu 27 Millionen Euro stopfen, das durch das vorzeitige Aus in der Königsklasse entstanden ist.

18-Jähriger als Ersatz?

Die Guirassy-Nachfolge beim BVB könnte laut der «Gazzetta dello Sport» ein 18-Jähriger antreten: Die Rede ist von Top-Talent Bendegúz Kovács, der aktuell für die Zweitvertretung von AZ Alkmaar aufläuft. Der Ungare konnte mit neun Treffern aus sechs Spielen insbesondere in der Youth League (die «Nachwuchs-Champions-League») auf sich aufmerksam machen.

Der BVB habe sich bereits beim holländischen Verein erkundigt. Trotz einer vergleichsweise moderaten Ablösesumme von rund fünf Millionen Euro ist der Deal kein Selbstläufer: Wie das italienische Blatt berichtet, buhlt mit Juventus Turin hochkarätige Konkurrenz um den Youngster. Ausserdem seien auch Aston Villa und Sporting Lissabon am ungarischen U-Nationalspieler interessiert.

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