Darum gehts
- Tottenham zeigt Interesse an Dortmunds Guirassy
- Transfereinnahmen könnten 27-Millionen-Euro-Finanzloch bei BVB stopfen
- 18-jähriger Kovács als möglicher Ersatz – neun Tore in sechs Youth-League-Spielen
Kaum eine Woche vergeht, ohne dass über die Zukunft von Serhou Guirassy spekuliert wird. Der BVB-Knipser, der vergangene Woche seinen 30. Geburtstag feierte, kommt in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf 23 Scorerpunkte in 38 Pflichtspielen.
In den letzten Wochen verdichteten sich die Anzeichen, dass der Guineer die Borussen trotz eines bis 2028 laufenden Vertrags vorzeitig verlassen könnte. Dortmund müsste in der kommenden Saison somit ohne seine garantierten Torbeteiligungen auskommen. Ein ungarisches Talent könnte sein Ersatz werden.
Zieht es ihn auf die Insel?
Während die AC Milan bereits seit geraumer Zeit mit dem Stürmer in Verbindung gebracht wird, bringt die «Bild» nun einen weiteren Interessenten ins Gespräch: Tottenham Hotspur. Dem Bericht zufolge liessen die Spurs den Nationalspieler Guineas zuletzt fünfmal in Folge live im Stadion beobachten und haben bereits erste Gespräche mit seinem Management geführt.
Für Borussia Dortmund käme ein Verkauf nicht ungelegen: Die Transfereinnahmen könnten das Finanzloch von bis zu 27 Millionen Euro stopfen, das durch das vorzeitige Aus in der Königsklasse entstanden ist.
18-Jähriger als Ersatz?
Die Guirassy-Nachfolge beim BVB könnte laut der «Gazzetta dello Sport» ein 18-Jähriger antreten: Die Rede ist von Top-Talent Bendegúz Kovács, der aktuell für die Zweitvertretung von AZ Alkmaar aufläuft. Der Ungare konnte mit neun Treffern aus sechs Spielen insbesondere in der Youth League (die «Nachwuchs-Champions-League») auf sich aufmerksam machen.
Der BVB habe sich bereits beim holländischen Verein erkundigt. Trotz einer vergleichsweise moderaten Ablösesumme von rund fünf Millionen Euro ist der Deal kein Selbstläufer: Wie das italienische Blatt berichtet, buhlt mit Juventus Turin hochkarätige Konkurrenz um den Youngster. Ausserdem seien auch Aston Villa und Sporting Lissabon am ungarischen U-Nationalspieler interessiert.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
26
68
67
2
Borussia Dortmund
26
29
58
3
TSG Hoffenheim
26
20
50
4
VfB Stuttgart
26
17
50
5
RB Leipzig
26
13
47
6
Bayer Leverkusen
26
16
45
7
Eintracht Frankfurt
26
0
38
8
SC Freiburg
26
-6
34
9
Union Berlin
26
-11
31
10
FC Augsburg
26
-14
31
11
Hamburger SV
26
-8
30
12
Borussia Mönchengladbach
26
-13
28
13
FSV Mainz
26
-10
27
14
1. FC Köln
26
-9
25
15
Werder Bremen
26
-18
25
16
FC St. Pauli
26
-19
24
17
VfL Wolfsburg
26
-21
21
18
1. FC Heidenheim 1846
26
-34
14