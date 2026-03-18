Er ist währende einem Fussballspiel fast gestorben. Jetzt spielt Edoardo Bove in der englischen Championship und hat sein erstes Tor für Watford erzielt.

Italiener darf nicht mehr in der Serie A spielen – nun jubelt er in England

Italiener darf nicht mehr in der Serie A spielen – nun jubelt er in England

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Edoardo Bove erzielt am Dienstag sein erstes Tor für Watford

Serie A verbietet Defibrillatoren, Bove musste Italien verlassen und nach England wechseln

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Petar Djordjevic Redaktor Sport

Edoardo Bove (23) hat am Dienstag gegen Wrexham sein wohl emotionalstes Tor geschossen. Der Italiener spielt seit Januar bei Watford in der englischen Championship. Davor stand Bove bei der AS Roma in der Serie A unter Vertrag und war auf Leihbasis bei Fiorentina. Doch in Italien darf der 23-Jährige nicht mehr spielen. Der Grund? Sein Defibrillator.

Während einer Serie-A-Partie im Dezember 2024 zwischen Fiorentina und Inter Mailand brach Bove auf dem Spielfeld zusammen und blieb regungslos liegen. Der Italiener erlitt einen Herzstillstand. Dem Mittelfeldspieler wurde daraufhin ein Defibrillator eingesetzt, was zu seinem Ausschluss aus dem Ligabetrieb führte. Die Serie A hält in ihren medizinischen Regeln nämlich fest, dass der Einsatz dieser Geräte bei Profifussballern verboten ist.

So haben die Römer den Vertrag mit Bove aufgelöst. Nach seiner Genesung zog es den Italiener nach England zu Watford in die zweithöchste Liga, wo er mittlerweile sechs Pflichtspiele absolviert hat. Am Dienstag feierte Bove seinen ersten Torerfolg seit seinem Schockmoment im Dezember 2024.

Auf den Spuren von Eriksen

Der Fall des 23-Jährigen erinnert stark an Christian Eriksens (34) Geschichte. Der Däne sorgte bei der Europameisterschaft 2021 für Schrecksekunden, als er während der Partie gegen Finnland auf dem Platz zusammenbrach. Auch Eriksen erlitt einen Herzstillstand und musste sich danach einen Defibrillator einsetzen lassen.

Der Mittelfeldspieler stand damals bei Inter unter Vertrag und wurde, wie Bove, von der Serie A gesperrt. Eriksen zog es ebenfalls nach England. Der Däne kam bei Manchester United unter, ehe er 2025 in die Bundesliga zu Wolfsburg wechselte. Bei den Wölfen hat Eriksen in der laufenden Saison 24 Partien absolviert, zwei Tore erzielt und sechs Vorlagen geliefert.