Darum gehts
- Edoardo Bove erzielt am Dienstag sein erstes Tor für Watford
- Serie A verbietet Defibrillatoren, Bove musste Italien verlassen und nach England wechseln
- Christian Eriksen erlebte Ähnliches
Edoardo Bove (23) hat am Dienstag gegen Wrexham sein wohl emotionalstes Tor geschossen. Der Italiener spielt seit Januar bei Watford in der englischen Championship. Davor stand Bove bei der AS Roma in der Serie A unter Vertrag und war auf Leihbasis bei Fiorentina. Doch in Italien darf der 23-Jährige nicht mehr spielen. Der Grund? Sein Defibrillator.
Während einer Serie-A-Partie im Dezember 2024 zwischen Fiorentina und Inter Mailand brach Bove auf dem Spielfeld zusammen und blieb regungslos liegen. Der Italiener erlitt einen Herzstillstand. Dem Mittelfeldspieler wurde daraufhin ein Defibrillator eingesetzt, was zu seinem Ausschluss aus dem Ligabetrieb führte. Die Serie A hält in ihren medizinischen Regeln nämlich fest, dass der Einsatz dieser Geräte bei Profifussballern verboten ist.
So haben die Römer den Vertrag mit Bove aufgelöst. Nach seiner Genesung zog es den Italiener nach England zu Watford in die zweithöchste Liga, wo er mittlerweile sechs Pflichtspiele absolviert hat. Am Dienstag feierte Bove seinen ersten Torerfolg seit seinem Schockmoment im Dezember 2024.
Auf den Spuren von Eriksen
Der Fall des 23-Jährigen erinnert stark an Christian Eriksens (34) Geschichte. Der Däne sorgte bei der Europameisterschaft 2021 für Schrecksekunden, als er während der Partie gegen Finnland auf dem Platz zusammenbrach. Auch Eriksen erlitt einen Herzstillstand und musste sich danach einen Defibrillator einsetzen lassen.
Der Mittelfeldspieler stand damals bei Inter unter Vertrag und wurde, wie Bove, von der Serie A gesperrt. Eriksen zog es ebenfalls nach England. Der Däne kam bei Manchester United unter, ehe er 2025 in die Bundesliga zu Wolfsburg wechselte. Bei den Wölfen hat Eriksen in der laufenden Saison 24 Partien absolviert, zwei Tore erzielt und sechs Vorlagen geliefert.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
31
39
70
2
Manchester City
30
32
61
3
Manchester United
30
13
54
4
Aston Villa
30
3
51
5
Liverpool FC
30
9
49
6
Chelsea FC
30
18
48
7
Brentford FC
30
4
45
8
Everton FC
30
-1
43
9
Newcastle United
30
0
42
10
AFC Bournemouth
30
-2
41
11
FC Fulham
30
-3
41
12
Brighton & Hove Albion
30
3
40
13
FC Sunderland
30
-5
40
14
Crystal Palace
30
-2
39
15
Leeds United
30
-11
32
16
Tottenham Hotspur
30
-7
30
17
Nottingham Forest
30
-15
29
18
West Ham United
30
-19
29
19
Burnley FC
30
-26
20
20
Wolverhampton Wanderers
31
-30
17