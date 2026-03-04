Neuer Top-Klub heiss auf Dortmund-Knipser Guirassy

Die Top-Klubs arbeiten schon jetzt auf Hochtouren am Kader der kommenden Saison. Gleich mehrere brisante Transfer-Gerüchte sorgen da für Aufsehen.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Das Sommer-Transferfenster öffnet zwar erst im Juli, die Gerüchteküche brodelt aber schon gewaltig. Hier kommen die heissesten Gerüchte des Tages im Überblick.

Serhou Guirassy

Trotz seines bis 2028 laufenden Vertrags beim BVB wird Serhou Guirassy (29) immer wieder mit diversen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Der neuste Name auf der Liste: die AC Milan.

Die Rossoneri haben auf der Stürmer-Position schon die gesamte Saison über Probleme. Auch Winter-Neuzugang Niclas Füllkrug (33) konnte die Erwartungen bislang nicht erfüllen: In elf Pflichtspieleinsätzen stand er nur einmal in der Startelf und erzielte lediglich einen Treffer. Guirassy hingegen könnte mit seiner Torgefährlichkeit die offensiven Sorgen der Mailänder endlich beheben.

Francesco Pio Esposito

Gemäss der «Gazzetta dello Sport» sei Arsenal-Coach Mikel Arteta (43) von Inter-Shootingstar Francesco Pio Esposito (20) fasziniert und soll höchstpersönlich darum gebeten haben, mit Inter Mailand diesbezüglich in Kontakt zu treten.

Die italienische Zeitung schreibt aber gleichzeitig, dass ein Verkauf für Inter nicht infrage kommt. Dem Bruder des ehemaligen FCB-Spielers Sebastiano Esposito (23) gehöre die Zukunft und es bestünde «keine Chance auf Verhandlungen».

Micky van de Ven

Micky van de Ven (24) ist einer der wenigen Lichtblicke in Tottenhams katastrophaler Saison. Der Abwehrspieler steht nun ganz oben auf der Wunschliste des FC Barcelona.

Wie die «Sun» berichtet, suchen die Katalanen für die kommende Saison gezielt einen Linksfuss für die Innenverteidigung. Ein Wechsel scheint – trotz Arbeitspapier bis 2029 – realistisch, da der Niederländer «verzweifelt einen Wechsel anstrebt».

Kennet Eichhorn

Wie die «Bild» schreibt, zeigt der FC Bayern «konkretes Interesse» an einem der grössten Talente Deutschlands: Hertha-Eigengewächs Kennet Eichhorn (16). Bei «Transfermarkt» wird der Teenager bereits mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro taxiert. Wegen einer im Vertrag verankerten Ausstiegsklausel von 12 Millionen Euro würden sich die Kosten für den 16-Jährigen aber wohl in Grenzen halten.

Trotz seines jungen Alters kommt der jüngste Bayern-Flirt bei den Hauptstädtern regelmässig zum Einsatz – wettbewerbsübergreifend bereits 14 Mal (1 Tor).

Samson Baidoo

Liverpool, Manchester City und auch der BVB buhlen um Lens-Verteidiger Samson Baidoo (21). Aktuell noch vergleichsmässig unbekannt, dürfte sein Name im Sommer die Schlagzeilen bestimmen.

Bei einem Angebot von 45 bis 55 Millionen Euro wäre laut «OE24» ein Transfer denkbar – dabei kam der einmalige österreichische Nationalspieler erst im vergangenen Sommer aus Salzburg. Mit den Nordfranzosen steht Baidoo auf Rang 2 in der Ligue 1 – nur 4 Punkte hinter Leader PSG.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos