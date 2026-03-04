DE
FR
Abonnieren

Die heissesten Transfer-Gerüchte des Tages
Neuer Top-Klub heiss auf Dortmund-Knipser Guirassy

Die Top-Klubs arbeiten schon jetzt auf Hochtouren am Kader der kommenden Saison. Gleich mehrere brisante Transfer-Gerüchte sorgen da für Aufsehen.
Publiziert: vor 14 Minuten
Kommentieren
1/6
Könnte bei Milan das Sturm-Problem lösen: BVB-Star Serhou Guirassy.
Foto: Icon Sport via Getty Images
file84q6ciuzdb71cq3kl16kn-1.jpg
Davide MalinconicoRedaktor Sport

Das Sommer-Transferfenster öffnet zwar erst im Juli, die Gerüchteküche brodelt aber schon gewaltig. Hier kommen die heissesten Gerüchte des Tages im Überblick.

Serhou Guirassy

Trotz seines bis 2028 laufenden Vertrags beim BVB wird Serhou Guirassy (29) immer wieder mit diversen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Der neuste Name auf der Liste: die AC Milan.

Die Rossoneri haben auf der Stürmer-Position schon die gesamte Saison über Probleme. Auch Winter-Neuzugang Niclas Füllkrug (33) konnte die Erwartungen bislang nicht erfüllen: In elf Pflichtspieleinsätzen stand er nur einmal in der Startelf und erzielte lediglich einen Treffer. Guirassy hingegen könnte mit seiner Torgefährlichkeit die offensiven Sorgen der Mailänder endlich beheben.

Mehr zum internationalen Fussball
Xhaka träumt mit Sunderland jetzt vom grossen Coup
Mit Video
Magische Marke erreicht
Xhaka träumt mit Sunderland jetzt vom grossen Coup
Hollywood-Star flippt wegen Cup-Los komplett aus
Mit Video
England-Klub schreibt Märchen
Hollywood-Star flippt wegen Cup-Los für sein Team komplett aus

Francesco Pio Esposito

Gemäss der «Gazzetta dello Sport» sei Arsenal-Coach Mikel Arteta (43) von Inter-Shootingstar Francesco Pio Esposito (20) fasziniert und soll höchstpersönlich darum gebeten haben, mit Inter Mailand diesbezüglich in Kontakt zu treten.

Die italienische Zeitung schreibt aber gleichzeitig, dass ein Verkauf für Inter nicht infrage kommt. Dem Bruder des ehemaligen FCB-Spielers Sebastiano Esposito (23) gehöre die Zukunft und es bestünde «keine Chance auf Verhandlungen». 

Micky van de Ven

Micky van de Ven (24) ist einer der wenigen Lichtblicke in Tottenhams katastrophaler Saison. Der Abwehrspieler steht nun ganz oben auf der Wunschliste des FC Barcelona.

Wie die «Sun» berichtet, suchen die Katalanen für die kommende Saison gezielt einen Linksfuss für die Innenverteidigung. Ein Wechsel scheint – trotz Arbeitspapier bis 2029 – realistisch, da der Niederländer «verzweifelt einen Wechsel anstrebt».

Kennet Eichhorn

Wie die «Bild» schreibt, zeigt der FC Bayern «konkretes Interesse» an einem der grössten Talente Deutschlands: Hertha-Eigengewächs Kennet Eichhorn (16). Bei «Transfermarkt» wird der Teenager bereits mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro taxiert. Wegen einer im Vertrag verankerten Ausstiegsklausel von 12 Millionen Euro würden sich die Kosten für den 16-Jährigen aber wohl in Grenzen halten.

Trotz seines jungen Alters kommt der jüngste Bayern-Flirt bei den Hauptstädtern regelmässig zum Einsatz – wettbewerbsübergreifend bereits 14 Mal (1 Tor).

Samson Baidoo

Liverpool, Manchester City und auch der BVB buhlen um Lens-Verteidiger Samson Baidoo (21). Aktuell noch vergleichsmässig unbekannt, dürfte sein Name im Sommer die Schlagzeilen bestimmen.

Bei einem Angebot von 45 bis 55 Millionen Euro wäre laut «OE24» ein Transfer denkbar – dabei kam der einmalige österreichische Nationalspieler erst im vergangenen Sommer aus Salzburg. Mit den Nordfranzosen steht Baidoo auf Rang 2 in der Ligue 1 – nur 4 Punkte hinter Leader PSG.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
24
65
63
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
24
26
52
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
24
18
46
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
24
16
46
5
RB Leipzig
RB Leipzig
24
13
44
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
23
15
40
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
24
-1
34
8
SC Freiburg
SC Freiburg
24
-5
33
9
FC Augsburg
FC Augsburg
24
-11
31
10
Union Berlin
Union Berlin
24
-9
28
11
Hamburger SV
Hamburger SV
23
-8
26
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
24
-12
25
13
1. FC Köln
1. FC Köln
24
-8
24
14
FSV Mainz
FSV Mainz
24
-12
23
15
FC St. Pauli
FC St. Pauli
24
-17
23
16
Werder Bremen
Werder Bremen
24
-19
22
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
24
-20
20
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
24
-31
14
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Inter Mailand
Inter Mailand
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
AC Milan
AC Milan
FC Barcelona
FC Barcelona
FC Bayern München
FC Bayern München
Arsenal
Arsenal
Liverpool
Liverpool
Manchester City
Manchester City
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Lens
Lens
Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Inter Mailand
        Inter Mailand
        BVB Borussia Dortmund
        BVB Borussia Dortmund
        AC Milan
        AC Milan
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Arsenal
        Arsenal
        Liverpool
        Liverpool
        Manchester City
        Manchester City
        Paris Saint-Germain
        Paris Saint-Germain
        Lens
        Lens
        Red Bull Salzburg
        Red Bull Salzburg