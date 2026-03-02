Darum gehts
- Tottenham kämpft nach vier Liga-Niederlagen gegen drohenden Abstieg
- Trotz Abstiegssorgen beeindruckt Tottenham in der Champions League
- Seit 1994 erstmals zehn Spiele ohne Sieg in der Premier League
Der stolze Gockel aus dem Logo von Tottenham Hotspur leidet. So schlecht stand es schon lange nicht mehr um den Traditionsklub aus der besten Liga der Welt. Nach vier Niederlagen in Serie wächst die Abstiegsangst immer mehr. Verschwindet ein Fixstern nach 48 Jahren aus der höchsten Liga?
Es sind nicht bloss die Zahlen, die rund um Tottenham tiefe Sorgenfalten hinterlassen, sondern auch die Art und Weise, wie die Startruppe um Spieler wie Simons und van de Ven auftritt. «Das Monster existiert, es kommt näher, und die Angst beginnt sich einzuschleichen und macht sich in ihrem Spiel bemerkbar», schreibt der «Guardian», eine der grössten englischen Tageszeitungen.
Freier Fall nur in der Liga
Im Jahr 1992 wurde die Premier League ins Leben gerufen und ersetzte die bisherige oberste Liga. Tottenham war dabei. Seither ist es erst einmal vorgekommen, dass die Nordlondoner in zehn Spielen in Folge nicht gewonnen haben. Das war 1994. Nun ist es ein zweites Mal passiert.
Eigentlich könnte das Team mit breiter Brust auftreten. Tottenham ist amtierender Europa-League-Sieger. Und im Jahr 2019 schaute die ganze Welt auf den Klub, als er in der Champions League bis in den Final vorstiess und erst dann an Liverpool scheiterte.
Bemerkenswert ist: Die Türe zu einer solchen Erfolgsstory steht für Tottenham auch in dieser verkorksten Saison noch offen. Die Ligaphase der Champions League beendeten die Spurs auf dem sehr starken vierten Rang. Die erste K.o.-Runde konnten sie somit direkt überspringen, nun kommts im Achtelfinal zum Duell mit Atlético Madrid.
Tottenham war sich fast nur einstellige Klassierungen gewohnt
Doch so stark die Auftritte im internationalen Geschäft sind, so harzig läufts in der Liga. Tottenham ist ganz anderes gewöhnt als Abstiegskampf. Zwar war man bereits letzte Saison darin verwickelt.
In den Jahren davor holte Tottenham zwar keine Titel, war aber extrem konstant unterwegs. 16 Saisons in Folge war die Endklassierung immer einstellig. Meistens reichte es gar in die Top 5.
Im starken Abstiegsstrudel gibt es für das Team von Trainer Igor Tudor (47, seit Mitte Februar im Amt) aktuell nur eine positive Nachricht: dass die anderen Konkurrenten im Abstiegskampf ebenfalls alle verloren haben. Der stolze Gockel ist noch nicht ganz eingeknickt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
29
36
64
2
Manchester City
28
32
59
3
Manchester United
28
12
51
4
Aston Villa
28
8
51
5
Liverpool FC
28
10
48
6
Chelsea FC
28
16
45
7
Brentford FC
28
4
43
8
Everton FC
28
-1
40
9
FC Fulham
28
-2
40
10
AFC Bournemouth
28
-2
39
11
Brighton & Hove Albion
28
3
37
12
FC Sunderland
28
-5
37
13
Newcastle United
28
-2
36
14
Crystal Palace
28
-4
35
15
Leeds United
28
-10
31
16
Tottenham Hotspur
28
-5
29
17
Nottingham Forest
28
-15
27
18
West Ham United
28
-20
25
19
Burnley FC
28
-24
19
20
Wolverhampton Wanderers
29
-31
13