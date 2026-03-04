Kommenden Samstag spielt der AFC Wrexham im FA Cup gegen den FC Chelsea. Eigentümer und Hollywood-Star Ryan Reynolds verstand bei der Auslosung zuerst nur Bahnhof – und flippte dann vor Freude völlig aus.

AFC Wrexham ist seit 2023 dreimal aufgestiegen, im FA Cup wartet Chelsea

Besitzer und Schauspiel-Star Ryan Reynolds flippt bei Auslosung komplett aus

Marktwertvergleich: Wrexham 57,7 Mio. Euro, Chelsea 1,16 Milliarden Euro

Seit der Übernahme durch das Hollywood-Duo Ryan Reynolds (49, u.a. «Deadpool») und Rob McElhenney (48, «It's Always Sunny in Philadelphia») verzeichnet der AFC Wrexham drei Aufstiege in Folge: Von Englands fünfter Liga bis in die zweithöchste Spielklasse «The Championship». Das ist historisch – nie zuvor gelang einem Verein in der englischen Football League drei Aufstiege in aufeinanderfolgenden Saisons.

Und das Märchen geht in die nächste Runde – wortwörtlich. In der fünften Runde des FA Cups spielt Wrexham kommenden Samstag (18.45 Uhr) gegen den englischen Top-Klub FC Chelsea. Gelingt dem walisischen Traditionsverein die Sensation, steht er im FA-Cup-Viertelfinal. Es wäre das vierte Mal in der Vereinsgeschichte – das erste Mal seit knapp 30 Jahren.

Reynolds' lange Leitung bei Cup-Auslosung

Die Auslosung selbst verfolgt Reynolds voller Spannung mit Hugh Jackman (57), der im Jahr 2024 erschienenen Film «Deadpool & Wolverine» an Reynolds' Seite zu sehen war.

Auf Social Media teilt Reynolds ein Video mit seiner schockierten Reaktion zum Hammer-Los: Zuerst versteht er nur Bahnhof, bis ihm sein Schauspiel-Kollege klarmacht, was gerade geschehen ist. Dann geht der Kanadier endgültig steil und springt vor Freude beinahe in die Decke.

Reynolds kann sein Glück kaum fassen: «Wir spielen zu Hause gegen Chelsea?» Jackman entgegnet mit einem breiten Grinsen: «Das ist doch genau das, was du wolltest!». Es folgen lauter Jubel und – in der Euphorie über das Traumlos – auch das ein oder andere Fluchwort.

Chelsea der namhafteste Gegner seit der Übernahme Reynolds'

Mit dem amtierenden Klub-Weltmeister gastiert der namhafteste Gegner im heimischen Racecourse Ground – dem weltweit ältesten noch bespielten Fussballstadion –, den die Red Dragons seit der Übernahme durch das Schauspieler-Duo jemals begrüssen durften. Reynolds wird sich dieses Spektakel bestimmt nicht entgehen lassen und auf der Tribüne mitfiebern.

Im Vergleich: Während Wrexham gemäss transfermarkt.de einen Gesamtmarktwert von 57,7 Millionen Euro aufweist, liegt jener der «Blues» bei 1,16 Milliarden Euro – ganze 20 Mal mehr.

Premier League plötzlich in Reichweite

Auch in der Liga läuft es für Wrexham rund. Die Red Dragons, die in dieser Spielzeit nach 43 Jahren erstmals wieder zweitklassig spielen, klopfen nun gar ans Tor zur Premier League.

Nach zuletzt drei Siegen in Folge stehen die Waliser auf dem 6. Tabellenrang – was einem Playoff-Platz entspricht. Gelänge tatsächlich der Sprung in die höchste englische Spielklasse, wäre es der vierte Aufstieg in Serie.