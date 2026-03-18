Mit der Aufholjagd im Champions-League-Achtelfinal hat Sporting Historisches geschafft. Blick zeigt die spektakulärsten Comebacks der Königsklasse – auch ein Schweizer Verein ist dabei.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sporting Lissabon erreicht erstmals Königsklassen-Viertelfinal nach 5:0 gegen Bodö/Glimt

Erst fünftes Comeback in modernen CL-Geschichte nach 3-Tore-Rückstand im Hinspiel

Barcelona 2017: Einziges 4-Tore-Comeback der CL-Geschichte, 6:1-Sieg gegen PSG War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Sporting Lissabon gelang beim 5:0 gegen Bodö/Glimt Historisches: Erstmals in der Vereinsgeschichte steht der Klub im Viertelfinal der Königsklasse. Zudem ist es seit Einführung der modernen Champions League (1992/1993) erst das fünfte Mal, dass ein Team in der K.o.-Phase einen Rückstand von drei oder mehr Toren aus dem Hinspiel noch drehen konnte.

Blick hat die grössten Champions-League-Comebacks zusammengetragen.

La Remontada

Denkt man an legendäre Comebacks in der Königsklasse, kommt vielen Fans sofort die geschichtsträchtige «Remontada» in den Sinn. Im Achtelfinal-Rückspiel 2016/2017 triumphierte der FC Barcelona mit 6:1 über PSG und machte so den 0:4-Rückstand aus dem Hinspiel wett.

Besonders beeindruckend: Bis zur 88. Minute benötigten die Katalanen noch drei Treffer (damals galt noch die Auswärtstorregel) – eine scheinbar unmögliche Aufgabe, die sie tatsächlich bewältigten. Es bleibt bis heute das einzige Mal in der Geschichte der modernen Champions League, dass ein Vier-Tore-Rückstand noch gedreht wurde.

Wunder von Rom

In der Folgesaison bekam Barça die eigene Medizin zu spüren: Nach einer 1:4-Hinspiel-Niederlage in Barcelona reichte der AS Roma ein 3:0 im eigenen Stadion, um dank der damaligen Auswärtstorregel ins Halbfinal einzuziehen. Durch den späten Treffer von Konstantinos Manolas (34) zum 3:0 gelang dem Aussenseiter tatsächlich die Sensation.

Liverpools Aufholjagd mit Shaqiri

Ein weiteres Jahr verging, und erneut wurde Barça Opfer eines solchen Fussball-Wunders. Nach der 0:3-Niederlage im Halbfinal-Hinspiel und angesichts zahlreicher Ausfälle trauten nur wenige dem FC Liverpool die Wende zu. In einer magischen Nacht an der Anfield Road bodigte Liverpool die «Blaugrana» dann tatsächlich mit 4:0.

Xherdan Shaqiri (34) leistete mit seiner Vorlage zum 3:0 einen entscheidenden Beitrag zum Weiterkommen. Die Reds ebneten sich so den Weg ins Endspiel, in dem sie sich knapp einen Monat später zum sechsten Mal den Henkelpott sicherten (2018/2019).

Spanisches Comeback

Dem heute in der zweiten spanischen Liga spielenden Klub Deportivo La Coruña gelang 2003/2004 gegen die AC Milan Historisches: Dank eines furiosen Comebacks zogen die Galicier erstmals ins CL-Halbfinal ein.

Der 4:0-Erfolg gegen den amtierenden Champion markierte eine Premiere in der modernen Ära der Königsklasse – es war das erste Mal, dass ein Drei-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel (1:4) noch gedreht werden konnte.

Wunder von Istanbul

Obwohl es keine Aufholjagd eines Hinspiel-Rückstands war, darf das «Wunder von Istanbul» in keiner Liste legendärer CL-Comebacks fehlen.

Im Final 2005 spielten sich historische Szenen ab: Innerhalb von nur sechs Minuten (54., 56. und 60.) holte Liverpool gegen Milan einen 0:3-Pausenrückstand auf. Nach dem Sieg im Elfmeterschiessen krönten sich die Reds schliesslich zum Champion.

Skandalspiel mit Schweizer Beteiligung

Auch wenn es nicht in die Ära der modernen Champions League fällt, findet sich auch ein Schweizer Verein in der Liste der spektakulärsten Comebacks der Königsklasse wieder.

In der Saison 1988/1989 des damaligen Europapokals der Landesmeister wurde Neuchâtel Xamax nach einem 3:0-Hinspielsieg im Rückspiel von Galatasaray Istanbul mit 0:5 überrollt. Die Partie ging als Skandalspiel in die Geschichte ein – unter anderem da Xamax-Spieler während der Partie mit Gegenständen beworfen wurden.

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