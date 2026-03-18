Das schöne Bodö-Märchen in der Champions League endet in Lissabon. Die Norweger hadern nun mit dem Penalty-Entscheid von Schweizer Schiri Schärer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sporting Lissabon besiegt Bodö/Glimt 5:0 und zieht ins Viertelfinale

Schärer-Elfmeterentscheidung lässt Norweger hadern

Bodö-Spieler zeigen Einsicht War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Beim Stand von 2:0 für Sporting Lissabon gegen Bodö/Glimt zeigt der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer (37) in der 78. Minute auf den Punkt: Penalty für die Portugiesen! Sporting-Stürmer Luis Suarez (28) verwandelt souverän und macht den 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel wett.

In der Verlängerung legt Sporting zweimal nach und besiegelt mit dem 5:0-Endstand das bittere Ende des schönen Bodö-Märchens in der Champions League. Wie die norwegische Zeitung «Aftenposten» nun berichtet, sorgt Schärers Elfmeterpfiff in Norwegen für Diskussionen.

«Der Ball trifft mich zuerst am Bauch»

Unglücksrabe Fredrik Björkan (27), der den Handspenalty verschuldete, versucht sich nach Abpfiff zu erklären: «In dem Moment habe ich das Gefühl, dass der Ball eindeutig an der Hand ist, aber dass er mich zuerst am Bauch trifft.» Er sei sich über die genaue Regelauslegung unsicher, habe in der Situation jedoch nicht mit einem Pfiff gerechnet.

Nach Ansicht der Videobilder gesteht er aber gleichzeitig, dass er nachvollziehen könne, warum es Elfmeter gab. «Es sieht nicht so aus, als würde der Ball mich so stark treffen, wie ich es in der Situation empfinde. Ich spüre ihn deutlich am Bauch, daran besteht kein Zweifel. Daran kann ich jetzt nichts mehr ändern», so der norwegische Nationalspieler.

Zu schneller Entscheid?

Auch Verteidigerkollege Jostein Gundersen (29), der unmittelbar daneben stand, zweifelt an der Richtigkeit des Strafstosses: «Ich habe es sehr gut gesehen und war mir in diesem Moment sicher, dass es kein Elfmeter war. Ich kenne die Handspielregel nicht, ich finde sie schwierig. Für mich ist das eine natürliche Position, aber vielleicht müssen wir die Hände die ganze Zeit auf dem Rücken halten.»

In Norwegen wird nun debattiert, ob sich Schärer genug Zeit für die Bewertung der Gesamtsituation genommen hat – laut Gundersen jedenfalls nicht. Nachdem der Unparteiische zunächst hatte weiterspielen lassen, kommt er nach kurzer Ansicht der VAR-Bilder zu dem Schluss, dass sich der Arm in einer unnatürlichen Position befindet, und zeigt folglich auf den Punkt.

Bodö-Spieler zeigen Einsicht

Wenn der Ball zuerst einen anderen Körperteil des Spielers berührt, sollte es laut der Uefa bei einem unabsichtlichen Handspiel nicht unbedingt Penalty geben.

Trotz der Aufregung um Schärers Penalty-Entscheid geben sich sowohl Björkan als auch Gundersen selbstkritisch: Weniger die Schiedsrichterleistung als vielmehr die eigene – «schlichtweg unzureichende» – Performance sei ausschlaggebend für das Ausscheiden. «Wir können uns selbst die Schuld geben», so der Penaltysünder.

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