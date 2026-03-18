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Schweizer Schiri im Fokus
Entzauberte Norweger hadern mit Schärer-Entscheid

Das schöne Bodö-Märchen in der Champions League endet in Lissabon. Die Norweger hadern nun mit dem Penalty-Entscheid von Schweizer Schiri Schärer.
Publiziert: vor 26 Minuten
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Penaltysünder Fredrik Bjørkan ist nach dem Ausscheiden in der Champions League enttäuscht.
Foto: AP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sporting Lissabon besiegt Bodö/Glimt 5:0 und zieht ins Viertelfinale
  • Schärer-Elfmeterentscheidung lässt Norweger hadern
  • Bodö-Spieler zeigen Einsicht
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Beim Stand von 2:0 für Sporting Lissabon gegen Bodö/Glimt zeigt der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer (37) in der 78. Minute auf den Punkt: Penalty für die Portugiesen! Sporting-Stürmer Luis Suarez (28) verwandelt souverän und macht den 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel wett.

In der Verlängerung legt Sporting zweimal nach und besiegelt mit dem 5:0-Endstand das bittere Ende des schönen Bodö-Märchens in der Champions League. Wie die norwegische Zeitung «Aftenposten» nun berichtet, sorgt Schärers Elfmeterpfiff in Norwegen für Diskussionen.

«Der Ball trifft mich zuerst am Bauch»

Unglücksrabe Fredrik Björkan (27), der den Handspenalty verschuldete, versucht sich nach Abpfiff zu erklären: «In dem Moment habe ich das Gefühl, dass der Ball eindeutig an der Hand ist, aber dass er mich zuerst am Bauch trifft.» Er sei sich über die genaue Regelauslegung unsicher, habe in der Situation jedoch nicht mit einem Pfiff gerechnet.

Nach Ansicht der Videobilder gesteht er aber gleichzeitig, dass er nachvollziehen könne, warum es Elfmeter gab. «Es sieht nicht so aus, als würde der Ball mich so stark treffen, wie ich es in der Situation empfinde. Ich spüre ihn deutlich am Bauch, daran besteht kein Zweifel. Daran kann ich jetzt nichts mehr ändern», so der norwegische Nationalspieler.

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Zu schneller Entscheid?

Auch Verteidigerkollege Jostein Gundersen (29), der unmittelbar daneben stand, zweifelt an der Richtigkeit des Strafstosses: «Ich habe es sehr gut gesehen und war mir in diesem Moment sicher, dass es kein Elfmeter war. Ich kenne die Handspielregel nicht, ich finde sie schwierig. Für mich ist das eine natürliche Position, aber vielleicht müssen wir die Hände die ganze Zeit auf dem Rücken halten.»

In Norwegen wird nun debattiert, ob sich Schärer genug Zeit für die Bewertung der Gesamtsituation genommen hat – laut Gundersen jedenfalls nicht. Nachdem der Unparteiische zunächst hatte weiterspielen lassen, kommt er nach kurzer Ansicht der VAR-Bilder zu dem Schluss, dass sich der Arm in einer unnatürlichen Position befindet, und zeigt folglich auf den Punkt.

Bodö-Spieler zeigen Einsicht

Wenn der Ball zuerst einen anderen Körperteil des Spielers berührt, sollte es laut der Uefa bei einem unabsichtlichen Handspiel nicht unbedingt Penalty geben.

Trotz der Aufregung um Schärers Penalty-Entscheid geben sich sowohl Björkan als auch Gundersen selbstkritisch: Weniger die Schiedsrichterleistung als vielmehr die eigene – «schlichtweg unzureichende» – Performance sei ausschlaggebend für das Ausscheiden. «Wir können uns selbst die Schuld geben», so der Penaltysünder.

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Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Champions League
Champions League
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
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