Der Fussball-Profi Baran Alp Vardar (†20) des türkischen Zweitliga-Vereins Istanbulspor ist nach einer Krebserkrankung verstorben. Der Türke galt in der Heimat als grosses Talent und bestritt drei Spiele in der Süper Lig.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Türkischer Profi Baran Alp Vardar (†20) stirbt am 14. März an Krebs

Diagnose kurz nach Startelf-Debüt gegen Fenerbahçe im Mai 2024

Klub trauert mit bewegenden Worten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Der türkische Fussball trauert um ein grosses Talent: Fussball-Profi Baran Alp Vardar ist im jungen Alter von nur 20 Jahren an Krebs verstorben.

Der Abwehrspieler, der in der Heimat als grosse Hoffnung galt, hat am Samstag, dem 14. März, den Kampf gegen die Krankheit verloren. Dies gab sein Klub Istanbulspor, derzeit in der zweithöchsten türkischen Liga vertreten, auf den sozialen Medien bekannt: «Wir trauern zutiefst um den Verlust unseres Fussballers, unseres lieben Baran Alp Vardar, der sich seit einiger Zeit einer Krebsbehandlung unterzogen hat.»

Diagnose kurz nach Startelf-Debüt

Vardar, der in der Jugend auch für den Spitzenklub Besiktas Istanbul auflief, bestritt für Istanbulspor drei Partien in der Süper Lig.

Sein persönliches Highlight feierte er im Mai 2024: Im Alter von nur 18 Jahren gab er gegen Fenerbahçe Istanbul sein Startelf-Debüt. Dem Innenverteidiger wurde eine glanzvolle Zukunft prophezeit, doch inmitten seines sportlichen Aufstiegs folgte der Schock.

So erhielt er kurz nach seinem Karriere-Höhepunkt die erschütternde Krebsdiagnose. Zu einem weiteren Einsatz auf dem Fussballplatz kam es nie mehr.

Herzzerreissende Worte des Vereins

Istanbulspor widmete Vardar nach seinem Tod herzzerreissende Abschiedsworte: «Baran Alp wird uns mit seinem Charakter, seiner Loyalität gegenüber seinen Mannschaftskameraden und seinem fröhlichen Lächeln immer in Erinnerung bleiben.»

Tief bewegt fügte der Verein hinzu: «Möge deine letzte Ruhestätte das Paradies sein, Baran Alp … Wir werden dich nie vergessen.»