Die Remontada von Manchester bleibt aus. Real Madrid eliminiert ManCity mit einem 2:1 im Rückspiel in England. Für Verwirrung sorgen dabei beide Trainer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Was ist nur mit Haaland los? TV-Experten rätseln

Trotzdem holt Haaland die Marke von Bayern-Legende ein

Was war mit Courtois? Zur Halbzeit gabs den Goaliewechsel War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Das Bild von Erling Haaland (25) spricht Bände. Nachdem der ManCity-Superstar während des laufenden Achtelfinal-Krachers gegen Real Madrid auf der Bank Platz genommen hat, schüttelt er mehrmals den Kopf. Man sieht ihm das Leid an.

Schon in der 57. Minute ist Schluss für Torschütze Haaland. Trainer Guardiola nimmt ihn zu einem Zeitpunkt vom Feld, bei dem die Citizens in Unterzahl noch drei Treffer benötigen. Bernardo Silva sah in der 10. Minute Rot. Wer sonst kann das Wunder herbeizaubern, wenn nicht das norwegische Sturm-Phänomen, das auch den Ausgleich erzielt hat? Am Ende verliert ManCity das Heimspiel 1:2, Real ist mit einem Gesamtskore von 5:1 durch.

Im Studio von TV-Sender Blue rätseln die Experten über die Auswechslung von Haaland. «Da waren wir alle ein bisschen verwundert», sagt Ex-Nati-Stürmer Marco Streller (44). Zumal das Sturm-Monster mit 30 Saisontoren direkt davor eine gute Phase hatte.

Irgendetwas ist anders bei Haaland

Auch sein Ausgleich zum 1:1 vor der Pause (41.) hinterlässt Fragezeichen. «Es ist interessant. Du machst den Anschlusstreffer, aber keine Anstalten, den Ball zu holen. Er jubelt gar nicht richtig», bemerkt Mladen Petric (45), ebenfalls ehemaliger Stürmer.

Man ist sich einig: Ein Haaland, wie man ihn kennt, hätte den Ball im Vollsprint aus dem Tor geholt. Ob es nun der aktuelle Spielstil von ManCity sei, die vier Spiele ohne persönlichen Treffer davor, sonstige Starallüren oder Wechselgedanken? «Man merkt, dass er nicht zu hundert Prozent glücklich ist im Moment», meint Petric.

Trotzdem holt Haaland eine Bayern-Legende ein

Trainer Pep Guardiola (55) bekräftigt nach der Partie, dass die Haaland-Auswechslung eine rein taktische war. Der Spanier sagt: «Wir hatten ein paar Chancen, nach der Pause auf 2:1 zu stellen, aber nach 15 Minuten wollte ich frische Beine.» Für den Ligacup-Final am Sonntag gegen Arsenal sei Haaland bereit.

Trotz allem: Mit seinem Treffer holt Haaland in der ewigen Champions-League-Torschützenliste Thomas Müller ein. Nun liegt er zusammen mit der Bayern-Legende auf Rang 7. Nur hat Haaland dafür 58 Spiele gebraucht, Müller 163! Leader ist Cristiano Ronaldo mit 140 Toren. Aber an die Quote von Haaland von 0,98 Toren pro Spiel kommt auch der portugiesische Superstar bei weitem nicht heran.

Courtois-Rätsel schon gelöst?

Kurzzeitig sorgt ebenfalls für Verwirrung auf der anderen Seite die Auswechslung von Real-Goalie Thibaut Courtois (33). Andrij Lunin (27) kommt an seiner Stelle nach der Pause aufs Feld, obwohl Courtois in der ersten Halbzeit mehrmals stark pariert hat.

Vor exakt zwei Jahren war Courtois’ Stellvertreter im Etihad in Manchester gegen City der Penalty-Held für Real im Viertelfinal-Rückspiel. «Als wäre es gestern gewesen», schreibt die Sportzeitung «Marca». Darf Lunin erneut Etihad-Luft schnuppern, weil Real komfortabel in Führung liegt?

«Wollten absolut kein Risiko eingehen»

Dieses Rätsel ist wohl einfacher gelöst als jenes von Haaland. Real-Trainer Alvaro Arbeloa (43) erklärt an der Pressekonferenz nach dem Spiel die Courtois-Auswechslung: «Es war eine Vorsichtsmassnahme, er hatte Beschwerden. Wir wollten absolut kein Risiko eingehen, denn in vier Tagen haben wir ein weiteres Spiel mit Finalcharakter, ein sehr schwieriges Derby.» Das Liga-Duell mit Stadtrivale Atletico. Ob Courtois tatsächlich komplett beschwerdefrei sein wird?

Sein Stellvertreter Lunin jedenfalls hält den Real-Kasten in der zweiten Halbzeit rein und erhält von Arbeloa ein Sonderlob: «Wir haben das Glück, einen solchen Torhüter zu haben, er hat eine wirklich gute zweite Halbzeit gespielt.»

Ebenfalls wieder eingestempelt hat bei den Königlichen Kylian Mbappé (27). Er kommt nach seinen Knieproblemen in der 69. Minute. Zu einem Zeitpunkt, bei dem bei Haaland auf der Bank wohl schon längst die Gedanken kreisen.