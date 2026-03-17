Vor dem Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Atalanta plagen Bayern heftige Torhüter-Sorgen: Gleich vier Keeper sind angeschlagen. Trainer Vincent Kompany gibt nun zumindest bei Jonas Urbig Entwarnung.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Steht Jonas Urbig im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo nun doch im Bayern-Tor? Laut seinem Trainer Vincent Kompany (39) ist ein Einsatz am Mittwochabend derzeit wahrscheinlich: «Wenn es läuft, wie es jetzt läuft, steht Urbig normal im Tor», sagt der Belgier am Dienstag an der Pressekonferenz zur anstehenden CL-Partie. Der 22-Jährige könne wieder normal trainieren, nachdem er sich im Hinspiel in Bergamo in der vergangenen Woche eine Gehirnerschütterung zugezogen hat.

Kompany betont aber auch: Die endgültige Entscheidung falle erst am Spieltag selber – und nach rein medizinischen Kriterien. Sollte es auch nur minimalste gesundheitlichen Bedenken geben, müsse eine anderen Lösung her.

Prescott? «Wir haben volles Vertrauen»

Nur: Die könnte schwierig zu finden sein, denn Bayern wird auf der Torhüter-Position gerade ziemlich brutal von der Verletzungshexe getroffen. Manuel Neuer fällt ebenso wie Sven Ulreich wegen muskulären Blessuren aus und auch Leon Klanac, der für die zweite Mannschaft der Bayern in der Regionalliga in der Regel das Tor hütet, kann verletzungsbedingt derzeit nicht mittun.

Aus diesem Grund wurde zuletzt darüber spekuliert, ob der erst 16-jährige Leonard Prescott zum jüngsten Champions-League-Torhüter aller Zeiten avancieren würde. Der Torhüter der deutschen U17-Nationalmannschaft stand bereits beim Bundesliga-Spiel gegen Leverkusen (1:1) am Samstag im Kader und wäre gemäss Kompany bereit für einen Einsatz in der Königsklasse: «Wenn er morgen spielen muss, bekommt er volle Rückendeckung, volle Unterstützung. Wir haben volles Vertrauen.»

Wegen Urbigs Blitz-Genesung sieht es derzeit eher nicht danach aus, als würde Prescott tatsächlich zu seinem Profi-Debüt kommen – entschieden wird dies aber erst am Mittwochabend. Unabhängig davon, wer das Bayern-Tor hüten wird, ist bereits jetzt klar: Ein Weiterkommen gegen Atalanta ist nach dem 6:1 im Hinspiel nur noch Formsache.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen