In der Königsklasse stehen die Achtelfinal-Rückspiele an. Die Bayern suchen noch nach einem Goalie, Liverpool-Trainer Slot nach der Erlösung – und gleich mehrere Teams brauchen im Rückspiel ein kleines Wunder.

Wer schafft das Wunder? Und wer steht im Bayern-Tor?

Wer schafft das Wunder? Und wer steht im Bayern-Tor?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bayern kämpft mit der Torwart-Frage

Mbappé ist zurück bei Real, Startelf-Einsatz aber unwahrscheinlich

Liverpool-Coach Slot gegen Galatasaray unter Druck War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Die Achtelfinal-Rückspiele der Champions League stehen an und dich erwartet reichlich Drama und Spektakel. Wer kommt weiter, wer scheidet aus? Und bei einigen Teams ist nicht mal ganz klar, wer überhaupt spielt. Hier gibts die heissesten Fragen zu den Achtelfinal-Rückspielen.

Wer steht im Bayern-Tor?

Wer im Rückspiel gegen Atalanta (18. März, 21 Uhr) das Tor der Bayern hüten wird, bleibt weiterhin ein Rätsel. Neben Goalie-Legende Manuel Neuer (39) fallen auch Sven Ulreich (37) sowie Regionalliga-Torwart Leon Klanac (19) verletzungsbedingt aus.

Da zudem der Einsatz von Ersatzkeeper Jonas Urbig (22) auf der Kippe steht, rückte Ende letzter Woche der Name des erst 16-jährigen Leonard Prescott in den Fokus. Ein Einsatz des gebürtigen New Yorkers wäre historisch: Er würde zum jüngsten Torhüter in der Champions-League-Geschichte avancieren.

Ob es wirklich so weit kommt? Wie Sky berichtete, könnte Urbig nach seiner Gehirnerschütterung rechtzeitig fit werden. Er absolvierte bereits Teile des Mannschaftstrainings, wenngleich die endgültige Entscheidung wohl erst am Spieltag selber, also am Mittwoch, fallen wird.

Spielt Mbappé bei Real Madrid?

Erfreuliche Neuigkeiten für Real-Fans: Knapp einen Monat nach seiner Verletzung kehrt Superstar Kylian Mbappé (27) in das Aufgebot der Königlichen zurück und ist gemäss Coach Alvaro Arbeloa (43) wieder spielbereit. Ob der Führende der CL-Torschützenliste im Kracher gegen Manchester City (17. März, 21 Uhr) tatsächlich spielt, bleibt offen.

Ein Startelf-Einsatz ist unwahrscheinlich – der Franzose wird wohl eher zunächst als «Angstfaktor» auf der Bank Platz nehmen. Mit einem komfortablen 3:0-Polster im Rücken fungiert Mbappé für Real als ultimative Waffe, sollte City noch in die Nähe eines Comeback kommen.

Schicksalsspiel für Liverpool-Coach?

Trainer Arne Slot (47) durchlebt mit Liverpool eine schwierige Spielzeit. In der Premier League beträgt der Rückstand auf Leader Arsenal bereits astronomische 21 Punkte – und das, obwohl im Sommer über 480 Millionen Euro (!) in neue Spieler investiert wurden. Damit verläuft die Spielzeit weit unter den Erwartungen.

Sollten die Reds nun bereits im Champions-League-Achtelfinal gegen Galatasaray (18. März, 21 Uhr) scheitern, dürfte die Luft für den Holländer hauchdünn werden. Das Hinspiel haben die Engländer mit 0:1 verloren.

Wem gelingt die spektakuläre Aufholjagd?

Die Hälfte der Achtelfinal-Duelle scheint schon vor dem Rückspiel entchieden. In vier der acht Duelle beträgt der Vorsprung eines Teams drei Tore. Die Engländer Manchester City, Tottenham und Chelsea stehen gegen Real, Atlético und PSG vor Mammutaufgaben. Und auch Sporting Lissabon hat sich im hohen Norden bei Bodö/Glimt schon eine ordentliche Hypothek eingefangen (0:3). Und dass die Norweger einen Vorsprung bestens über die Zeit bringen können, mussten zuletzt auch die Schweizer Yann Sommer und Manuel Akanji mit Inter feststellen.

Seit der Einführung der modernen Champions League (1992/1993) gelang es erst viermal, einen Rückstand von drei oder mehr Toren in der K.o.-Phase noch zu drehen.

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