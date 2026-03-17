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Die heissen Champions-League-Fragen
Wer schafft das Wunder? Und wer steht im Bayern-Tor?

In der Königsklasse stehen die Achtelfinal-Rückspiele an. Die Bayern suchen noch nach einem Goalie, Liverpool-Trainer Slot nach der Erlösung – und gleich mehrere Teams brauchen im Rückspiel ein kleines Wunder.
Publiziert: 13:16 Uhr
|
Aktualisiert: 13:26 Uhr
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Kylian Mbappé ist zurück im Aufgebot der Königlichen.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bayern kämpft mit der Torwart-Frage
  • Mbappé ist zurück bei Real, Startelf-Einsatz aber unwahrscheinlich
  • Liverpool-Coach Slot gegen Galatasaray unter Druck
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Die Achtelfinal-Rückspiele der Champions League stehen an und dich erwartet reichlich Drama und Spektakel. Wer kommt weiter, wer scheidet aus? Und bei einigen Teams ist nicht mal ganz klar, wer überhaupt spielt. Hier gibts die heissesten Fragen zu den Achtelfinal-Rückspielen.

Wer steht im Bayern-Tor?

Wer im Rückspiel gegen Atalanta (18. März, 21 Uhr) das Tor der Bayern hüten wird, bleibt weiterhin ein Rätsel. Neben Goalie-Legende Manuel Neuer (39) fallen auch Sven Ulreich (37) sowie Regionalliga-Torwart Leon Klanac (19) verletzungsbedingt aus.

Da zudem der Einsatz von Ersatzkeeper Jonas Urbig (22) auf der Kippe steht, rückte Ende letzter Woche der Name des erst 16-jährigen Leonard Prescott in den Fokus. Ein Einsatz des gebürtigen New Yorkers wäre historisch: Er würde zum jüngsten Torhüter in der Champions-League-Geschichte avancieren.

Ob es wirklich so weit kommt? Wie Sky berichtete, könnte Urbig nach seiner Gehirnerschütterung rechtzeitig fit werden. Er absolvierte bereits Teile des Mannschaftstrainings, wenngleich die endgültige Entscheidung wohl erst am Spieltag selber, also am Mittwoch, fallen wird.

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Spielt Mbappé bei Real Madrid?

Erfreuliche Neuigkeiten für Real-Fans: Knapp einen Monat nach seiner Verletzung kehrt Superstar Kylian Mbappé (27) in das Aufgebot der Königlichen zurück und ist gemäss Coach Alvaro Arbeloa (43) wieder spielbereit. Ob der Führende der CL-Torschützenliste im Kracher gegen Manchester City (17. März, 21 Uhr) tatsächlich spielt, bleibt offen.

Ein Startelf-Einsatz ist unwahrscheinlich – der Franzose wird wohl eher zunächst als «Angstfaktor» auf der Bank Platz nehmen. Mit einem komfortablen 3:0-Polster im Rücken fungiert Mbappé für Real als ultimative Waffe, sollte City noch in die Nähe eines Comeback kommen.

Schicksalsspiel für Liverpool-Coach?

Trainer Arne Slot (47) durchlebt mit Liverpool eine schwierige Spielzeit. In der Premier League beträgt der Rückstand auf Leader Arsenal bereits astronomische 21 Punkte – und das, obwohl im Sommer über 480 Millionen Euro (!) in neue Spieler investiert wurden. Damit verläuft die Spielzeit weit unter den Erwartungen.

Sollten die Reds nun bereits im Champions-League-Achtelfinal gegen Galatasaray (18. März, 21 Uhr) scheitern, dürfte die Luft für den Holländer hauchdünn werden. Das Hinspiel haben die Engländer mit 0:1 verloren.

Wem gelingt die spektakuläre Aufholjagd?

Die Hälfte der Achtelfinal-Duelle scheint schon vor dem Rückspiel entchieden. In vier der acht Duelle beträgt der Vorsprung eines Teams drei Tore. Die Engländer Manchester City, Tottenham und Chelsea stehen gegen Real, Atlético und PSG vor Mammutaufgaben. Und auch Sporting Lissabon hat sich im hohen Norden bei Bodö/Glimt schon eine ordentliche Hypothek eingefangen (0:3). Und dass die Norweger einen Vorsprung bestens über die Zeit bringen können, mussten zuletzt auch die Schweizer Yann Sommer und Manuel Akanji mit Inter feststellen.

Seit der Einführung der modernen Champions League (1992/1993) gelang es erst viermal, einen Rückstand von drei oder mehr Toren in der K.o.-Phase noch zu drehen.

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Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
FC Bayern München
FC Bayern München
Liverpool
Liverpool
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Tottenham Hotspur
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Newcastle United
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FC Barcelona
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Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Arsenal
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