Dem FC Bayern gehen die Goalies aus. Nach der Verletzung von Sven Ulreich fehlen den Münchnern nun vier Torhüter. In der Champions League gegen Atalanta könnte deshalb ein 16-Jähriger zu seinem Debüt kommen.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Sven Ulreich absolvierte am Samstag gegen Bayer Leverkusen (1:1) seine erste Partie seit fast 18 Monaten. Die eigentliche Nummer 3 im Bayern-Tor kam zum Einsatz, weil sowohl Manuel Neuer (39) mit einem Muskelfaserriss als auch Jonas Urbig mit einer Gehirnerschütterung ausfallen.

Ein weiteres Spiel dürfte in nächster Zeit allerdings nicht dazukommen. «Ich habe ein bisschen was gespürt. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres», sagte Ulreich kurz nach Abpfiff. Wie die Münchner nun vermelden, zog sich der 37-Jährige einen Muskelbündelriss in den Adduktoren zu, weswegen er «zunächst ausfällt».

16-Jähriger steht vor Debüt

Damit wird das Lazarett im Bayern-Tor immer grösser. Stellt sich die Frage: Wer steht im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch (21 Uhr) im Tor? Neuer und Ulreich fallen definitiv aus, dazu steht mit Leon Klanac (19) auch der vierte Goalie aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht zur Verfügung.

Ein wenig Hoffnung gibt es hingegen bei Urbig. Beim 22-Jährigen, der sich im Hinspiel beim Gegentreffer in der Nachspielzeit eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, ist ein Einsatz noch nicht ausgeschlossen. Eine Entscheidung soll laut der «Bild» Anfang nächste Woche fallen.

Sollte die Partie für Urbig zu früh kommen, käme wohl der erst 16-Jährige Leonard Prescott zu seinem Debüt. Der gebürtige US-Amerikaner spielt eigentlich für die U19 und stand vor einer Woche in Bergamo zum ersten Mal im Profikader. Bei einem Einsatz würde er zum jüngsten Goalie in der Geschichte der Königsklasse avancieren. Die gute Nachricht: Nach dem 6:1 im Hinspiel stehen die Münchner bereits mit eineinhalb Beinen im Viertelfinal.