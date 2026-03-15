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Vier Goalies fehlen verletzt
Steht gegen Atalanta ein 16-jähriger Debütant im Bayern-Tor?

Dem FC Bayern gehen die Goalies aus. Nach der Verletzung von Sven Ulreich fehlen den Münchnern nun vier Torhüter. In der Champions League gegen Atalanta könnte deshalb ein 16-Jähriger zu seinem Debüt kommen.
Publiziert: 17:21 Uhr
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Bayern-Trainer Vincent Kompany gehen die Goalies aus.
Foto: Getty Images
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Julian SigristRedaktor Sport

Sven Ulreich absolvierte am Samstag gegen Bayer Leverkusen (1:1) seine erste Partie seit fast 18 Monaten. Die eigentliche Nummer 3 im Bayern-Tor kam zum Einsatz, weil sowohl Manuel Neuer (39) mit einem Muskelfaserriss als auch Jonas Urbig mit einer Gehirnerschütterung ausfallen.

Ein weiteres Spiel dürfte in nächster Zeit allerdings nicht dazukommen. «Ich habe ein bisschen was gespürt. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres», sagte Ulreich kurz nach Abpfiff. Wie die Münchner nun vermelden, zog sich der 37-Jährige einen Muskelbündelriss in den Adduktoren zu, weswegen er «zunächst ausfällt».

16-Jähriger steht vor Debüt

Damit wird das Lazarett im Bayern-Tor immer grösser. Stellt sich die Frage: Wer steht im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch (21 Uhr) im Tor? Neuer und Ulreich fallen definitiv aus, dazu steht mit Leon Klanac (19) auch der vierte Goalie aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht zur Verfügung.

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Ein wenig Hoffnung gibt es hingegen bei Urbig. Beim 22-Jährigen, der sich im Hinspiel beim Gegentreffer in der Nachspielzeit eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, ist ein Einsatz noch nicht ausgeschlossen. Eine Entscheidung soll laut der «Bild» Anfang nächste Woche fallen.

Sollte die Partie für Urbig zu früh kommen, käme wohl der erst 16-Jährige Leonard Prescott zu seinem Debüt. Der gebürtige US-Amerikaner spielt eigentlich für die U19 und stand vor einer Woche in Bergamo zum ersten Mal im Profikader. Bei einem Einsatz würde er zum jüngsten Goalie in der Geschichte der Königsklasse avancieren. Die gute Nachricht: Nach dem 6:1 im Hinspiel stehen die Münchner bereits mit eineinhalb Beinen im Viertelfinal.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
26
68
67
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
26
29
58
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
26
20
50
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
25
16
47
5
RB Leipzig
RB Leipzig
25
14
47
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
26
16
45
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
26
0
38
8
SC Freiburg
SC Freiburg
0:0
26
-5
35
9
FC Augsburg
FC Augsburg
26
-14
31
10
Hamburger SV
Hamburger SV
26
-8
30
11
Union Berlin
Union Berlin
0:0
26
-12
29
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
26
-13
28
13
FSV Mainz
FSV Mainz
26
-10
27
14
1. FC Köln
1. FC Köln
26
-9
25
15
Werder Bremen
Werder Bremen
26
-18
25
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
26
-19
24
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
26
-21
21
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
26
-34
14
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
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