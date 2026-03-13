Laufen Bayern-Fans bald reihenweise in Messi-Trikots durch die Gegend? Die Münchner sollen an einer Verpflichtung des französischen Offensiv-Juwels Rayane Messi interessiert sein.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die «Bild» lässt mit einem Bericht aufhorchen. Der FC Bayern soll sich mit einem Messi-Transfer beschäftigen. Die Rede ist selbstredend nicht vom achtfachen Ballon-d'Or-Gewinner Lionel Messi (38), sondern von einem 20 Jahre jüngeren französischen Sturm-Juwel.

Rayane Messi (18) spielt derzeit auf Leihbasis beim saudi-arabischen Erstligisten Neom SC. Seit 2024 gehört der flexibel einsetzbare Offensivspieler dem Ligue-1-Klub Racing Strasbourg.

Für die Elsässer spielte er bis jetzt aber – bis auf zwei Spiele im Cup – nur für die zweite Mannschaft. In der Hinrunde kam er für den Pau FC in der Ligue 2 auf zwei Tore in 14 Einsätzen. Seit Januar gelangen ihm in Saudi-Arabien in sechs Partien ein Tor und eine Vorlage. Für die französische U19-Nationalmannschaft erzielte er in bisher sechs Spielen ein Tor.

Backup für Luiz Diaz?

Laut «Bild» beobachtete der deutsche Rekordmeister das Talent schon vor seinem Wechsel nach Strassburg, als er noch für seinen Jugendklub Dijon spielte. «Normalerweise, wenn du mir sagen würdest, Bayern ist an einem Spieler interessiert, der in Saudi-Arabien spielt, dann würde ich sagen: ‹Hmm.› Aber er gehört Strassburg und ist nur ausgeliehen und Bayern war an ihm schon einmal dran», erklärt Bild-Fussballchef Christian Falk im Podcast Bayern Insider. «Als Backup für Luis Diaz (29), warum nicht?», so Falk weiter.

Neben dem sportlichen Potenzial des Spielers wäre eine Neuverpflichtung mit einem solch klingenden Namen wohl auch bezüglich Merchandising lukrativ. Ein Trikot mit Messi-Aufdruck dürfte sich nicht schlecht verkaufen.

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