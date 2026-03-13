DE
FR
Abonnieren

Youngster mit berühmtem Namen
Bayern soll sich mit Messi-Transfer beschäftigen

Laufen Bayern-Fans bald reihenweise in Messi-Trikots durch die Gegend? Die Münchner sollen an einer Verpflichtung des französischen Offensiv-Juwels Rayane Messi interessiert sein.
Publiziert: 18:23 Uhr
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten
Kommentieren
Rayane Messi (r.) im Trikot von Racing Strasbourg.
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Die «Bild» lässt mit einem Bericht aufhorchen. Der FC Bayern soll sich mit einem Messi-Transfer beschäftigen. Die Rede ist selbstredend nicht vom achtfachen Ballon-d'Or-Gewinner Lionel Messi (38), sondern von einem 20 Jahre jüngeren französischen Sturm-Juwel. 

Rayane Messi (18) spielt derzeit auf Leihbasis beim saudi-arabischen Erstligisten Neom SC. Seit 2024 gehört der flexibel einsetzbare Offensivspieler dem Ligue-1-Klub Racing Strasbourg. 

Für die Elsässer spielte er bis jetzt aber – bis auf zwei Spiele im Cup – nur für die zweite Mannschaft. In der Hinrunde kam er für den Pau FC in der Ligue 2 auf zwei Tore in 14 Einsätzen. Seit Januar gelangen ihm in Saudi-Arabien in sechs Partien ein Tor und eine Vorlage. Für die französische U19-Nationalmannschaft erzielte er in bisher sechs Spielen ein Tor. 

Backup für Luiz Diaz?

Laut «Bild» beobachtete der deutsche Rekordmeister das Talent schon vor seinem Wechsel nach Strassburg, als er noch für seinen Jugendklub Dijon spielte. «Normalerweise, wenn du mir sagen würdest, Bayern ist an einem Spieler interessiert, der in Saudi-Arabien spielt, dann würde ich sagen: ‹Hmm.› Aber er gehört Strassburg und ist nur ausgeliehen und Bayern war an ihm schon einmal dran», erklärt Bild-Fussballchef Christian Falk im Podcast Bayern Insider. «Als Backup für Luis Diaz (29), warum nicht?», so Falk weiter. 

Neben dem sportlichen Potenzial des Spielers wäre eine Neuverpflichtung mit einem solch klingenden Namen wohl auch bezüglich Merchandising lukrativ. Ein Trikot mit Messi-Aufdruck dürfte sich nicht schlecht verkaufen. 

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
FC Bayern München
FC Bayern München
Bundesliga
Bundesliga
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Bundesliga
        Bundesliga
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers