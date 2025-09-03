DE
FR
Abonnieren

Hoeness kritisiert Transfer-Wahnsinn
«Irgendwann sagt der Bürger: ‹Sind die völlig bekloppt?›»

Uli Hoeness kritisiert die jüngste Transferperiode scharf. Den Bayern-Ehrenpräsidenten ärgern ausländische Investoren.
Publiziert: 14:32 Uhr
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/7
Uli Hoeness: Der Ehrenpräsident des FC Bayern München zeigt sich alles andere als erfreut über das vergangene Transferfenster.
Foto: Icon Sport via Getty Images

Darum gehts

  • Premier League gibt Rekord-Summe für Neuzugänge aus
  • Hoeness kritisiert diese Transferausgaben
  • Bundesliga kann bei Transfersummen nicht mithalten, 50+1-Regel begrenzt Investoren
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

Drei Milliarden Franken gibt die Premier League für Neuzugänge aus – das ist Rekord. Nie hat die Premier League in einem Sommer mehr Kohle für neue Spieler hingeblättert wie in diesem Jahr. Auch Liverpool stellt mit über 450 Millionen Franken einen neuen Vereinsrekord auf, wobei die Reds über 130 Millionen Franken alleine für Newcastle-Stürmer Alexander Isak (25) investieren.

«Völlig gaga!», äussert sich Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeness (73) an der DFL-Gala in Berlin anfangs dieser Woche zu solchen Zahlen. «Irgendwann sagt der Bürger: Sind die völlig bekloppt?», so Hoeness. Die Bundesliga kann bei solchen Summen nicht mithalten – die Transferausgaben in Deutschland liegen in diesem Sommer bei ungefähr 801 Millionen Franken – hinter England und Italien ist das Platz drei. 

Mehr aus der vergangenen Transferperiode
Lausanne gibt Ex-Barça-Junior wieder ab
Nach nur einer Saison
Lausanne gibt Ex-Barça-Junior wieder ab
Tritt Eberl bei den Bayern freiwillig ab?
Transferticker
Nach wildem Transfersommer
Tritt Eberl bei den Bayern freiwillig ab?
FCB holt ehemaligen Real- und Bayern-Junior
Verstärkung für die Abwehr
FCB holt ehemaligen Real- und Bayern-Junior
«Das ist ein grosser Transfer-Coup von Spycher»
2:56
Sanches-Wechsel zu YB
«Das ist ein grosser Transfer-Coup von Spycher»
Breel Embolo hat einen neuen Klub gefunden
Nächster Transfer-Hammer
Breel Embolo hat einen neuen Klub gefunden
«Es sind schon verrückte Zahlen»
Mit Video
«Schon verrückte Zahlen»
Nati-Stürmer Itten über den Transfer-Wahnsinn im Fussball
Diese Transfer-Dramen hielten die Fussballwelt in Atem
Xhaka, Isak und Co.
Diese Transfer-Dramen hielten die Fussballwelt in Atem

Hoeness ist «fassungslos»

Die Gründe für Hoeness' Ärger liegen auf der Hand: Bayern konnte Wunschspieler Florian Wirtz (22) nicht verpflichten, da dieser für 117 Millionen Franken zu Liverpool gewechselt hat. Auch Nick Woltemade (23) kam nicht nach München – der deutsche Nachwuchsstürmer schliesst sich für fast 80 Millionen Newcastle an – dem Premier-League-Verein, der fest im Besitz von saudischen Scheichs ist.

Hoeness weiter: «Ich bin fassungslos, was die letzten sechs, acht Wochen im internationalen Fussball los war.» Denn deutsche Klubs haben bei solchen Summern kaum Chancen, grosse Spieler in die Bundesliga zu holen. «Wir müssen Stärke zeigen und nicht das Geld der Araber, der amerikanischen Hedgefonds nehmen», so Honess. 

In Deutschland gibts die 50+1-Regel. Diese besagt, dass deutsche Klubs nicht ganz von ausländischen Investoren übernommen werden können. Die Mehrheit muss bei deutschen Finanzgebern bleiben. Sogar Bundeskanzler Friedrich Merz begrüsst diese Regel bei der DFL-Gala in Berlin. Er sagt: «Die Verankerung der Vereine ist wichtig. Auch wenn ich weiss, dass wir uns damit Grenzen auferlegen.»

Hoffnung für Bayern

Ganz unzufrieden müssen die Bayern trotz allem nicht sein. Hoeness: «Ich kann nur sagen, dass ich mich auf die kommende Saison freue.» Und immerhin konnte der Rekordmeister mit Luis Diaz (28), Nicolas Jackson (24) und Jonathan Tah (29) auch drei Top-Spieler verpflichten. Zudem wurde der Supercup gegen Stuttgart gewonnen, in der Liga konnten die Münchner Spiel 1 gegen Leipzig klar für sich gewinnen und auch im Pokal stehen sie nach dem Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden in Runde 2.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
2
7
6
2
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
2
5
6
3
1. FC Köln
1. FC Köln
2
4
6
4
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
2
3
4
5
FC St. Pauli
FC St. Pauli
2
2
4
6
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
2
2
4
7
FC Augsburg
FC Augsburg
2
1
3
8
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
2
0
3
9
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
2
-1
3
10
Union Berlin
Union Berlin
2
-2
3
11
RB Leipzig
RB Leipzig
2
-4
3
12
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
2
-1
1
13
FSV Mainz
FSV Mainz
2
-1
1
14
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
2
-1
1
15
Hamburger SV
Hamburger SV
2
-2
1
16
Werder Bremen
Werder Bremen
2
-3
1
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
2
-4
0
18
SC Freiburg
SC Freiburg
2
-5
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen