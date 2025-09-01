DE
Nächster Transfer-Hammer um Nati-Star
Breel Embolo wechselt zu Rennes

Nach Manuel Akanji findet der nächste Nati-Spieler am Deadline Day einen neuen Klub: Breel Embolo wechselt innerhalb der Ligue 1.
Abschied von Monaco: Breel Embolo.
Foto: IMAGO/Icon Sport
Tobias WedermannFussballchef

Geht er, geht er nicht? Rennes ja oder nein? Der in Monaco aufs Abstellgleis geratene Nati-Stürmer Breel Embolo macht es bis zum Deadline Day richtig spannend. Gerüchte um die Premier League, Serie A oder Saudi-Arabien kursierten wochenlang rund um den 28-Jährigen.

Jetzt hat sich Embolo entschieden: Laut Blick-Informationen wechselt der Nati-Stürmer von der AS Monaco zu Ligakonkurrent Stade Rennes und unterzeichnet dort einen Vierjahresvertrag.

Embolo fehlt im Nati-Hotel

Bereits am Sonntag hiess die Tendenz Rennes. Embolo habe sich mit dem aktuell Tabellenneunten der Ligue 1 geeinigt. Am Montagmorgen hiess es wiederum, der Deal sei auf Eis gelegt. Breel Embolo sei nicht in die Bretagne gereist.

Doch im Teamhotel der Schweizer Nationalmannschaft fehlte am Montag jede Spur vom Stürmer. Jetzt ist klar, warum: Der Deal mit Rennes ist in trockenen Tüchern. In Monaco hätte Embolo noch einen Vertrag bis zum kommenden Sommer gehabt. Seit Juli 2022 hat der Basler in 89 Pflichtspielen 22 Tore erzielt und 13 vorbereitet.

