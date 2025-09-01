Inter Mailand sichert sich am Deadline Day die Dienste von Manuel Akanji. Der Nati-Abwehrchef wird Teamkollege von Yann Sommer. Um den Transfer abzuschliessen, reist Akanji kurzfristig aus dem Teamhotel ab.

1/7 Kurz nach 13:30 Uhr ist Manuel Akanji im Basler Teamhotel der Schweizer Nati eingecheckt. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Manuel Akanji wechselt von Manchester City zu Inter Mailand

Akanji lehnte Angebote von Galatasaray und AC Milan ab

Inter zahlt 2 Millionen Euro Leihgebühr, Kaufoption bei 15 Millionen

Kurz nach 13.30 Uhr rückt Manuel Akanji am Montag als Verteidiger von Manchester City ins Mannschaftshotel der Schweizer Nationalmannschaft ein. Kurz vor 15 Uhr verlässt er das Teamhotel in Basel wieder – als Spieler von Inter Mailand. «Bis morgen», sagt der Nati-Abwehrchef.

Auch Adrian Arnold vom Schweizerischen Fussballverband bestätigt, dass Manuel Akanji abgereist ist für den Abschluss seines Transfers. Das Training vom Montag verpasst er. Spätestens am Dienstag wird der 30-Jährige nach Vertragsunterzeichnung und Medizincheck wieder aus Mailand zurückerwartet.

Der italienische Topklub Inter hat am Deadline Day beim Schweizer zugeschlagen. Akanji wird somit Teamkollege des langjährigen Nati-Mitspielers Yann Sommer. Transferexperte Fabrizio Romano meldet eine Leihgebühr von 2 Millionen Euro an ManCity sowie eine Kaufklausel über 15 Millionen Euro, die verpflichtend wird, wenn der Nati-Star mindestens 50 Prozent der Spiele bestreitet und Inter Mailand den Titel in der Serie A gewinnt.

Absagen an Galatasaray und Stadtrivale Milan

Mit dem Wechsel zum letztjährigen Finalisten der Champions League endet für Akanji eine aussergewöhnliche Schlussphase des Transferfensters. Am 20. August meldete Transferexperte Romano aus dem Nichts einen Durchbruch bei Verhandlungen zwischen Manchester City und Galatasaray Istanbul. Der Nati-Star wusste allerdings selber nichts von diesen Verhandlungen über seine Person. Zwar kam es zur Einigung der Klubs, doch Akanji lehnte den Wechsel in die Türkei ab. Es folgte das Interesse der AC Milan, doch auch hier sollen sich Spieler und Klub nicht über einen Vertrag einig geworden sein – und Akanji soll nicht auf die Champions League verzichtet haben wollen.

Akanji und sein Team behielten wie schon im Sommer 2022 die Nerven bis ganz am Schluss und haben nun erneut am Deadline Day mit Inter Mailand eine Toplösung inklusive Champions League gefunden. Noch zu Beginn des Transfersommers deutete allerdings nicht viel darauf hin, dass Akanji Manchester City verlassen würde. Nach seiner Verletzung sowie Operation im Frühling war er ab der Klub-WM wieder in der Verteidigung von Pep Guardiola gesetzt. Doch dieser klagte Wochen später lautstark, zum Start der Premier League, über ein zu grosses Kader. Unter anderem sechs Innenverteidiger waren zu viel für den Spanier – Manuel Akanji wurde offensichtlich als Abgangskandidat ausgemacht.

Zum Einsatz kam er bei den ersten drei Premier-League-Spielen keine Minute mehr. Jetzt folgt der vorläufige Abschied aus England.