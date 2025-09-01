DE
FR
Abonnieren
«Das Timing ist unglücklich»
1:07
Tami über Akanji-Wechsel:«Das Timing ist unglücklich»

Nati-Star wechselt zu Inter
Kurz vor 15 Uhr reiste Akanji in Richtung Mailand ab

Inter Mailand sichert sich am Deadline Day die Dienste von Manuel Akanji. Der Nati-Abwehrchef wird Teamkollege von Yann Sommer. Um den Transfer abzuschliessen, reist Akanji kurzfristig aus dem Teamhotel ab.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/7
Kurz nach 13:30 Uhr ist Manuel Akanji im Basler Teamhotel der Schweizer Nati eingecheckt.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • Manuel Akanji wechselt von Manchester City zu Inter Mailand
  • Akanji lehnte Angebote von Galatasaray und AC Milan ab
  • Inter zahlt 2 Millionen Euro Leihgebühr, Kaufoption bei 15 Millionen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Blick_Portrait_582.JPG
Tobias Wedermann und Toto Marti

Kurz nach 13.30 Uhr rückt Manuel Akanji am Montag als Verteidiger von Manchester City ins Mannschaftshotel der Schweizer Nationalmannschaft ein. Kurz vor 15 Uhr verlässt er das Teamhotel in Basel wieder – als Spieler von Inter Mailand. «Bis morgen», sagt der Nati-Abwehrchef.

Auch Adrian Arnold vom Schweizerischen Fussballverband bestätigt, dass Manuel Akanji abgereist ist für den Abschluss seines Transfers. Das Training vom Montag verpasst er. Spätestens am Dienstag wird der 30-Jährige nach Vertragsunterzeichnung und Medizincheck wieder aus Mailand zurückerwartet.

Der italienische Topklub Inter hat am Deadline Day beim Schweizer zugeschlagen. Akanji wird somit Teamkollege des langjährigen Nati-Mitspielers Yann Sommer. Transferexperte Fabrizio Romano meldet eine Leihgebühr von 2 Millionen Euro an ManCity sowie eine Kaufklausel über 15 Millionen Euro, die verpflichtend wird, wenn der Nati-Star mindestens 50 Prozent der Spiele bestreitet und Inter Mailand den Titel in der Serie A gewinnt.

Absagen an Galatasaray und Stadtrivale Milan

Mit dem Wechsel zum letztjährigen Finalisten der Champions League endet für Akanji eine aussergewöhnliche Schlussphase des Transferfensters. Am 20. August meldete Transferexperte Romano aus dem Nichts einen Durchbruch bei Verhandlungen zwischen Manchester City und Galatasaray Istanbul. Der Nati-Star wusste allerdings selber nichts von diesen Verhandlungen über seine Person. Zwar kam es zur Einigung der Klubs, doch Akanji lehnte den Wechsel in die Türkei ab. Es folgte das Interesse der AC Milan, doch auch hier sollen sich Spieler und Klub nicht über einen Vertrag einig geworden sein – und Akanji soll nicht auf die Champions League verzichtet haben wollen.

Akanji und sein Team behielten wie schon im Sommer 2022 die Nerven bis ganz am Schluss und haben nun erneut am Deadline Day mit Inter Mailand eine Toplösung inklusive Champions League gefunden. Noch zu Beginn des Transfersommers deutete allerdings nicht viel darauf hin, dass Akanji Manchester City verlassen würde. Nach seiner Verletzung sowie Operation im Frühling war er ab der Klub-WM wieder in der Verteidigung von Pep Guardiola gesetzt. Doch dieser klagte Wochen später lautstark, zum Start der Premier League, über ein zu grosses Kader. Unter anderem sechs Innenverteidiger waren zu viel für den Spanier – Manuel Akanji wurde offensichtlich als Abgangskandidat ausgemacht.

Zum Einsatz kam er bei den ersten drei Premier-League-Spielen keine Minute mehr. Jetzt folgt der vorläufige Abschied aus England.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
1
Luxemburg
Luxemburg
0
0
0
1
Nordirland
Nordirland
0
0
0
1
Slowakei
Slowakei
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
0
0
0
1
Slowenien
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
Schweden
0
0
0
1
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belarus
Belarus
0
0
0
1
Dänemark
Dänemark
0
0
0
1
Griechenland
Griechenland
0
0
0
1
Schottland
Schottland
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
0
0
0
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
1
Island
Island
0
0
0
1
Ukraine
Ukraine
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bulgarien
Bulgarien
0
0
0
1
Georgien
Georgien
0
0
0
1
Spanien
Spanien
0
0
0
1
Türkei
Türkei
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Armenien
Armenien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Irland
Irland
0
0
0
1
Portugal
Portugal
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
4
0
7
2
Niederlande
Niederlande
2
10
6
3
Polen
Polen
3
2
6
4
Litauen
Litauen
3
-1
2
5
Malta
Malta
4
-11
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
3
9
2
Österreich
Österreich
2
5
6
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
3
-1
3
5
San Marino
San Marino
4
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Israel
Israel
3
1
6
3
Italien
Italien
2
-1
3
4
Estland
Estland
4
-3
3
5
Moldawien
Moldawien
3
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
4
8
2
Wales
Wales
4
4
7
3
Belgien
Belgien
2
1
4
4
Kasachstan
Kasachstan
3
-1
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
3
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
6
9
2
Albanien
Albanien
4
1
5
3
Serbien
Serbien
2
3
4
4
Lettland
Lettland
3
-2
4
5
Andorra
Andorra
4
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechien
Tschechien
4
3
9
2
Kroatien
Kroatien
2
11
6
3
Montenegro
Montenegro
3
1
6
4
Färöer
Färöer
3
-1
3
5
Gibraltar
Gibraltar
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Inter Mailand
Inter Mailand
Manchester City
Manchester City
Premier League
Premier League
Serie A
Serie A
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz
        Inter Mailand
        Inter Mailand
        Manchester City
        Manchester City
        Premier League
        Premier League
        Serie A
        Serie A