Schlägt YB bei Lausanne-Star zu?
Alvyn Sanches vor Hammer-Transfer in der Super League!

YB sichert sich nach Blick-Infos die Dienste von Alvyn Sanches. Der Deal soll noch am Montag fix werden.
Publiziert: vor 12 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
Alvyn Sanches steht vor einem Wechsel zu YB.
Foto: Toto Marti
Sven SchochReporter Sport

Nach Blick-Informationen stehen die Young Boys unmittelbar vor einem Hammer-Transfer: Offenbar wird noch heute Morgen bekannt, dass der aktuell verletzte Lausanner Spektakel-Spieler Alvyn Sanches (22) bei YB einen mehrjährigen Vertrag unterschreiben wird.

Die Young Boys überraschen offenbar in Kürze mit einem Hammer-Transfer. Diverse Quellen bestätigen, dass die Berner mit Alvyn Sanches (22) einen der aktuell spektakulärsten Schweizer Offensiv-Spieler an Bord holen werden.

Seit Monaten sollen die Berner im Hintergrund am Dossier Alvyn Sanches gearbeitet und mit Liga-Konkurrent Lausanne verhandelt haben. Nun vermeldet YB offenbar in Kürze den Durchbruch.

Sanches hat grosse Pläne. Bis im letzten Frühling war nahezu fix, dass der Offensiv-Künstler seinen Weg im Ausland fortsetzen wird. Dann aber reisst in der Nachspielzeit seines ersten Nati-Einsatzes das Kreuzband im Knie. Seit Ende März schuftet der Romand deshalb abseits des Rasens für sein Comeback.

