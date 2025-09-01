YB sichert sich nach Blick-Infos die Dienste von Alvyn Sanches. Der Deal soll noch am Montag fix werden.

1/5 Alvyn Sanches steht vor einem Wechsel zu YB. Foto: Toto Marti

Sven Schoch Reporter Sport

Nach Blick-Informationen stehen die Young Boys unmittelbar vor einem Hammer-Transfer: Offenbar wird noch heute Morgen bekannt, dass der aktuell verletzte Lausanner Spektakel-Spieler Alvyn Sanches (22) bei YB einen mehrjährigen Vertrag unterschreiben wird.

Die Young Boys überraschen offenbar in Kürze mit einem Hammer-Transfer. Diverse Quellen bestätigen, dass die Berner mit Alvyn Sanches (22) einen der aktuell spektakulärsten Schweizer Offensiv-Spieler an Bord holen werden.

Seit Monaten sollen die Berner im Hintergrund am Dossier Alvyn Sanches gearbeitet und mit Liga-Konkurrent Lausanne verhandelt haben. Nun vermeldet YB offenbar in Kürze den Durchbruch.

Sanches hat grosse Pläne. Bis im letzten Frühling war nahezu fix, dass der Offensiv-Künstler seinen Weg im Ausland fortsetzen wird. Dann aber reisst in der Nachspielzeit seines ersten Nati-Einsatzes das Kreuzband im Knie. Seit Ende März schuftet der Romand deshalb abseits des Rasens für sein Comeback.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.