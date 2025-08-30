FCB holt ehemaligen Real- und Bayern-Junior

Der FC Basel verstärkt sich in der Innenverteidigung mit Flavius Daniliuc. Der Österreicher kommt vom italienischen Verein Salernitana.

Der FCB verstärkt sich in der Abwehr mit Flavius Daniliuc. Foto: Getty Images

Julian Sigrist Redaktor Sport

FCB-Sportchef Daniel Stucki (43) hat nach dem Verpassen der Champions League Verstärkung angekündigt – und diese ist nun im Anflug. Laut dem italienischen Portal «SportMediaset» ist der Transfer von Salernitana-Innenverteidiger Flavius Daniliuc zu den Bebbi fix. Der 24-jährige Österreicher soll am Rheinknie einen Vertrag bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben. Über die Ablösesumme werden keine Angaben gemacht.

Daniliuc hat trotz seines jungen Alters schon einige Stationen hinter sich. Im Alter von nur zehn Jahren wechselte er aus seiner Heimat in die Jugend von Real Madrid. Fünf Jahre später zog es ihn zu Bayern München weiter, ehe er 2020 bei Nizza anheuerte. Dort schaffte er den Sprung zu den Profis – trotzdem wechselte er nach zwei Jahren in Frankreich zu Salernitana. Nach einer Leihe zu Hellas Verona in der vergangenen Spielzeit scheint mit dem FCB nun ein weiterer Klub in seiner Vita hinzuzukommen.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.