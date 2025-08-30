DE
Verstärkung für die Abwehr
FCB holt ehemaligen Real- und Bayern-Junior

Der FC Basel verstärkt sich in der Innenverteidigung mit Flavius Daniliuc. Der Österreicher kommt vom italienischen Verein Salernitana.
Publiziert: vor 19 Minuten
Der FCB verstärkt sich in der Abwehr mit Flavius Daniliuc.
Foto: Getty Images
Julian SigristRedaktor Sport

FCB-Sportchef Daniel Stucki (43) hat nach dem Verpassen der Champions League Verstärkung angekündigt – und diese ist nun im Anflug. Laut dem italienischen Portal «SportMediaset» ist der Transfer von Salernitana-Innenverteidiger Flavius Daniliuc zu den Bebbi fix. Der 24-jährige Österreicher soll am Rheinknie einen Vertrag bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben. Über die Ablösesumme werden keine Angaben gemacht.

Daniliuc hat trotz seines jungen Alters schon einige Stationen hinter sich. Im Alter von nur zehn Jahren wechselte er aus seiner Heimat in die Jugend von Real Madrid. Fünf Jahre später zog es ihn zu Bayern München weiter, ehe er 2020 bei Nizza anheuerte. Dort schaffte er den Sprung zu den Profis – trotzdem wechselte er nach zwei Jahren in Frankreich zu Salernitana. Nach einer Leihe zu Hellas Verona in der vergangenen Spielzeit scheint mit dem FCB nun ein weiterer Klub in seiner Vita hinzuzukommen.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
4
7
12
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
8
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Luzern
FC Luzern
4
1
7
5
FC Basel
FC Basel
4
1
6
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
7
FC Zürich
FC Zürich
4
-4
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-2
2
11
FC Winterthur
FC Winterthur
4
-6
2
12
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
