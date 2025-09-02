DE
Nach nur einer Saison
Lausanne gibt Ex-Barça-Junior wieder ab

Lausanne gibt kurz vor der internationalen Transfer-Deadline Offensivspieler Konrad de la Fuente nach Spanien ab.
Publiziert: vor 11 Minuten
Konrad de la Fuente verlässt Lausanne nach einem Jahr in Richtung Spanien.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Der Amerikaner Konrad de la Fuente (24) verlässt Lausanne nach einem Jahr zumindest vorübergehend wieder. Der Stürmer wechselt gemäss Mitteilung des Vereins auf Leihbasis für diese Saison zu Aufsteiger AD Ceuta in Spaniens zweithöchste Liga.

De la Fuente war im Sommer vergangenen Jahres von Olympique Marseille zu den Waadtländern gestossen. Seine fussballerische Ausbildung durchlief er in Barcelonas hochgelobter «La Masia». In Lausanne konnte der feine Techniker seine Qualitäten in bislang 31 Einsätzen mit einem Tor und drei Vorlagen nur bedingt ausspielen. Sein Vertrag ist noch bis Ende Juni 2027 gültig.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
5
7
13
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
9
12
3
FC Basel
FC Basel
5
2
9
4
FC Luzern
FC Luzern
5
1
8
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Super League
Super League
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
