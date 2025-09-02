Lausanne gibt kurz vor der internationalen Transfer-Deadline Offensivspieler Konrad de la Fuente nach Spanien ab.

Konrad de la Fuente verlässt Lausanne nach einem Jahr in Richtung Spanien. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Der Amerikaner Konrad de la Fuente (24) verlässt Lausanne nach einem Jahr zumindest vorübergehend wieder. Der Stürmer wechselt gemäss Mitteilung des Vereins auf Leihbasis für diese Saison zu Aufsteiger AD Ceuta in Spaniens zweithöchste Liga.

De la Fuente war im Sommer vergangenen Jahres von Olympique Marseille zu den Waadtländern gestossen. Seine fussballerische Ausbildung durchlief er in Barcelonas hochgelobter «La Masia». In Lausanne konnte der feine Techniker seine Qualitäten in bislang 31 Einsätzen mit einem Tor und drei Vorlagen nur bedingt ausspielen. Sein Vertrag ist noch bis Ende Juni 2027 gültig.

