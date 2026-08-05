Kommts diesen Sommer gleich zu mehreren Blockbuster-Deals?

Etwas mehr als die Hälfte des Sommer-Transferfensters 2026 ist rum. Blick zeigt dir, welche heissen Deals noch passieren und welche doch noch scheitern könnten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Real Madrid will Yan Diomande (19) für über 100 Millionen verpflichten

Manchester City zeigt Interesse an Marokkos WM-Talent Ayyoub Bouaddi (18)

Scheitert der Blockbuster-Deal um Vinícius an der Ablösesumme?

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Geht ein Kindheitstraum in Erfüllung?

Der Wechsel des jungen Ivorers Yan Diomande (19) zu Real Madrid ist fast perfekt. Nachdem der Transfer von Bayern-Star Michael Olise zu den Königlichen geplatzt ist, mussten sich die Madrilenen einen Plan B überlegen. Die Spanier wollen Medienberichten zufolge mehr als 100 Millionen Euro (ca. 93 Mio. Franken) für den 19-Jährigen auf den Tisch legen. Davon würde jedoch nicht das gesamte Geld an seinen aktuellen Verein RB Leipzig gehen, sondern rund 10 Prozent der Ablöse würden aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung in die Tasche von CD Leganés fliessen.

Marokko-Talent nutzte WM als perfekte Bühne

Der junge Marokkaner Ayyoub Bouaddi (18) spielte eine starke Weltmeisterschaft mit seinem Land und bewies im Mittelfeld seine Abgezocktheit. Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg ist nun der englische Top-Klub Manchester City an Bouaddi dran und soll sich sogar schon einig sein. Trainer Enzo Maresca würde demnach, falls der Transfer zustande kommt, sofort mit dem Lille-Youngster planen. Noch ist der Deal jedoch nicht unter Dach und Fach, weshalb einige andere Vereine ebenfalls am Teenie dranbleiben.

Was passiert mit Spaniens WM-Held?

Gemäss dem Portal Transfermarkt verhandeln Paris Saint-Germain und der FC Barcelona um Ferran Torres (26). Dieser soll sich bereits positiv gegenüber dem Team von Luis Enrique geäussert haben. Im Raum steht ein Angebot von rund 60 Millionen Euro.

Geht Vinícius Jr?

Einer der wohl grössten Transfers der letzten Jahre könnte uns bevorstehen. Die Rede ist von Real-Madrid-Superstar Vinícius Jr. (26). Der FC Arsenal hat angeklopft und zeigt grosses Interesse am Brasilianer. Eine Zeit lang sah es für die Londoner sehr gut aus, es wurde bereits von einer Einigung berichtet. Doch vor Kurzem zeigte ein Post auf dem Instagram-Account von Real Madrid den Flügelspieler wieder im Training. Was das zu bedeuten hat, wird sich zeigen. Falls es zu einer Einigung kommen sollte, dürften es der spanischen Zeitung «Sport» zufolge rund 170 Millionen Euro sein, die Arsenal für ihn hinblättern müsste. Dem Bericht zufolge sollen die Gunners aber nicht bereit sein, die geforderte Summe zu zahlen. Dieser Deal entwickelt sich langsam aber sicher zum Blockbuster.

Musiala-Dementi bei Galatasaray

Der türkische Rekordmeister Galatasaray Istanbul ist bekannt für spektakuläre Transfers. Auch in diesem Sommer brodelt die Gerüchteküche am Bosporus. Die prominentesten Namen sind der Deutsche Jamal Musiala (23) und der Portugiese Rafael Leão (27). «Eine Einigung mit Jamal Musiala entspricht nicht der Wahrheit», kommunizierte Gala allerdings auf seinen Kanälen. Noch bitterer könnte es bei der Personalie Rafael Leão werden. Laut dem türkischen Transferexperten Yağız Sabuncuoğlu hat sich nun auch Stadtrivale Fenerbahçe Istanbul ins Rennen eingeschaltet und ein Angebot von rund 40 Millionen Euro abgegeben. Sicher scheint indes: Milan will Leão noch diesen Sommer verkaufen.

Liverpool hofft auf PSG-Duo

Schon seit längerer Zeit ist klar, dass Mohamed Salah (34) nach der abgelaufenen Saison nicht mehr für die Reds auflaufen wird. Nun ist der Verein auf der Suche nach einem Ersatz und will diese Lücke mit Bradley Barcola (23) füllen. Nach einem Hin und Her soll sich der Franzose mit Liverpool geeinigt haben. Auch Paris wäre laut Sports Mole bei einer Transfersumme von rund 100 Millionen Pfund (ca. 108 Millionen Franken) mit dem Abgang einverstanden. Noch weiter entfernt von einem Deal ist man hingegen bei Barcolas PSG-Kumpel Désiré Doué (21).

Gibt es die 4. Amtszeit bei der Oranje?

Louis van Gaal (74) gilt als Trainer-Legende in Holland und war bereits dreimal Coach der Nationalmannschaft (2000 bis 2001, 2012 bis 2014 und 2021 bis 2022). Ronald Koeman (63), der bisherige Trainer, gab kurz nach dem Ausscheiden an der diesjährigen Weltmeisterschaft bekannt, dass er nicht mehr länger Bondscoach sein wird. Nach Absagen von Arne Slot und Erik ten Hag hat sich nun van Gaal gemäss dem Portal Voetbal International bereiterklärt, die Elftal nochmals zu übernehmen.

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