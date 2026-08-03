Dzeko (40) hat Appetit auf Bundesligafussball

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Schalke 04, der Verein des Schweizers Adrian Gantenbein, kann auch in der ersten Saison nach der Rückkehr in die 1. Bundesliga auf Edin Dzeko zählen. Der bosnische Stürmer hat einen neuen Einjahresvertrag unterzeichnet und bleibt den Königsblauen somit erhalten.

Der 40-Jährige stiess im vergangenen Januar von der Fiorentina zu Schalke und half mit sechs Toren mit, den Aufstieg nach drei Saisons in der 2. Bundesliga zu ermöglichen. «Der Bundesliga-Aufstieg gehört zu den Highlights in meiner Laufbahn. Ich habe noch Hunger. Und ich will unserer Mannschaft auch in der Bundesliga helfen», lässt sich Dzeko auf der Klubwebsite zitieren.

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