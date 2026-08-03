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War an der WM
Chelsea schnappt sich England-Routinier

Nach Sunderland, Liverpool und Brentford wird Jordan Henderson nun mit Chelsea für einen vierten englischen Klub in der Premier League auflaufen.
Publiziert: vor 40 Minuten
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Neuer Chelsea-Spieler: Jordan Henderson .
Foto: TOTO MARTI

Chelsea rüstet weiter auf. Der englische WM-Teilnehmer Jordan Henderson (36) schliesst sich für zwei Jahre den Blues an. Vergangene Saison stand der Mittelfeldspieler für Brentford auf dem Platz.

Seine erfolgreichste Zeit verbrachte Henderson bei Liverpool. Mit den Reds, für die er von 2011 bis 2023 aktiv war, gewann er unter anderem 2019 die Champions League und im Jahr darauf die Premier League.

Neben der Henderson-Verpflichtung gibt Chelsea am Montag zudem bekannt, dass der schwedische Verteidiger Genesis Antwi (19) für eine Saison an Ligue-1-Klub Strassburg ausgeliehen wird.

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Premier League 2026/27
Mannschaft
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AFC Bournemouth
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Arsenal FC
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Aston Villa
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Brentford FC
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Brighton & Hove Albion
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Chelsea FC
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Coventry City
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Crystal Palace
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Everton FC
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Ipswich Town
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Leeds United
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Liverpool FC
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Nottingham Forest
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FC Sunderland
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Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
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