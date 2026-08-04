Barcelona mischt sich in den Transferpoker um Rodri ein! Der 30-jährige Mittelfeldstar von Manchester City will zurück nach Spanien. Die Katalanen wittern ihre Chance, falls Gespräche mit Real Madrid scheitern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Barcelona verfolgt Transfer von Rodri, dessen Vertrag bis 2027 läuft

Real Madrid zögert wegen hoher Ablöse, Barça wittert Chance

Rodri wurde 2026 zum besten Spieler der Weltmeisterschaft gekürt

Blick Sportdesk

Barcelona hält die Augen offen: Der katalanische Klub verfolgt mit grossem Interesse die Zukunft von Manchester Citys Mittelfeldstar Rodri. Laut dem TV-Sender «Cadena SER» hat sich Barça in Stellung gebracht, um von einer möglichen Transferchance zu profitieren – vor allem, falls die Verhandlungen zwischen dem 30-jährigen Spanier, Manchester City und Real Madrid ins Stocken geraten sollten.

Rodri, der noch bis Juni 2027 bei den «Skyblues» unter Vertrag steht, hat jüngst öffentlich signalisiert, dass er sich eine Rückkehr nach Spanien vorstellen kann. Ein möglicher Tapetenwechsel des Mittelfeldstrategen, der an der Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA zum besten Spieler des Turniers gekürt wurde, sorgt für Bewegung auf dem Transfermarkt. Während Real Madrid als Favorit galt, zögert der Hauptstadtklub Berichten zufolge wegen der hohen Ablöseforderungen der Engländer.

Genau hier wittert Barcelona seine Chance. Die Katalanen haben laut «Cadena SER» Manchester City bereits informiert, dass sie in Verhandlungen über einen potenziellen Verkauf von Rodri eingebunden werden möchten. Dies, obwohl Barça vor allem nach einem neuen Mittelstürmer sucht und das Mittelfeld auch ohne den verletzten Frenkie de Jong solide besetzt ist.

Doch die Situation ist komplex: Neben sportlichen Überlegungen spielt auch die Rivalität mit Real Madrid eine Rolle. Barcelona will offenbar verhindern, dass der Erzrivale den hochkarätigen Spieler verpflichtet. Ob aus dieser Konstellation ein überraschender Transfercoup resultieren könnte, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Barcelona ist bereit, falls sich für Rodri eine Tür öffnet.

Dieser Artikel ist zuerst auf «sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.