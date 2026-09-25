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Gegen Holland verletzt
Diagnosen sind da – Musiala und Havertz reisen aus DFB-Camp ab

Bittere Gewissheit für Jürgen Klopp: Jamal Musiala und Kai Havertz fallen nach dem 1:1 gegen Holland vorerst aus. Der DFB bestätigt bei beiden Oberschenkelverletzungen und reagiert mit zwei Nachnominierungen.
Publiziert: vor 54 Minuten
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Erst Hoffnung, dann die bittere Diagnose für zwei DFB-Stars.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Jamal Musiala und Kai Havertz verletzen sich bei DFB-Länderspielen.
  • Musiala hat Muskelfaserriss, Havertz eine Muskelzerrung im Oberschenkel.
  • Florian Wirtz und Jonathan Burkardt nachnominiert, beide 23 und 26 Jahre alt
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Joël HahnRedaktor Sport

Jetzt herrscht Klarheit bei Jamal Musiala (23) und Kai Havertz (27). Der DFB hat am Freitag die Diagnosen der beiden Offensivstars bekannt gegeben: Musiala hat sich beim Aufwärmen vor dem 1:1 gegen Holland einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Havertz erlitt eine Muskelzerrung im linken hinteren Oberschenkel.

Beide reisen deshalb vorzeitig vom DFB-Team ab. Wie lange Musiala ausfallen wird, liess der Verband zunächst offen. Klar ist: Für die drei weiteren Länderspiele in dieser Abstellungsperiode stehen beide nicht zur Verfügung. Havertz wäre am Sonntag gegen Griechenland eigentlich noch eingeplant gewesen.

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Klopp reagiert und nominiert nach

Bundestrainer Jürgen Klopp muss damit bereits nach seinem ersten Spiel umplanen. Für Musiala und Havertz rücken Florian Wirtz (23) und Jonathan Burkardt (26) aus dem zweiten Teil des XXL-Kaders nach. Beide waren ursprünglich erst für die späteren Spiele der langen Länderspielpause vorgesehen.

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Mannschaft
SP
TD
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1
Borussia Dortmund
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4
7
12
2
Bayern München
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4
12
10
3
SC Freiburg
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4
9
10
4
FC Augsburg
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4
5
7
5
Bayer Leverkusen
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4
5
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6
FSV Mainz
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4
4
7
7
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
4
1
7
8
Werder Bremen
Werder Bremen
4
0
7
9
RB Leipzig
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4
4
6
10
Eintracht Frankfurt
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4
-1
5
11
Schalke 04
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4
-1
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12
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
4
-2
4
13
1. FC Köln
1. FC Köln
4
-3
4
14
TSG Hoffenheim
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4
-3
3
15
VfB Stuttgart
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4
-3
3
16
Hamburger SV
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4
-11
3
17
Union Berlin
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4
-13
1
18
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4
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