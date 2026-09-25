Darum gehts
- Jamal Musiala und Kai Havertz verletzen sich bei DFB-Länderspielen.
- Musiala hat Muskelfaserriss, Havertz eine Muskelzerrung im Oberschenkel.
- Florian Wirtz und Jonathan Burkardt nachnominiert, beide 23 und 26 Jahre alt
Jetzt herrscht Klarheit bei Jamal Musiala (23) und Kai Havertz (27). Der DFB hat am Freitag die Diagnosen der beiden Offensivstars bekannt gegeben: Musiala hat sich beim Aufwärmen vor dem 1:1 gegen Holland einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Havertz erlitt eine Muskelzerrung im linken hinteren Oberschenkel.
Beide reisen deshalb vorzeitig vom DFB-Team ab. Wie lange Musiala ausfallen wird, liess der Verband zunächst offen. Klar ist: Für die drei weiteren Länderspiele in dieser Abstellungsperiode stehen beide nicht zur Verfügung. Havertz wäre am Sonntag gegen Griechenland eigentlich noch eingeplant gewesen.
Klopp reagiert und nominiert nach
Bundestrainer Jürgen Klopp muss damit bereits nach seinem ersten Spiel umplanen. Für Musiala und Havertz rücken Florian Wirtz (23) und Jonathan Burkardt (26) aus dem zweiten Teil des XXL-Kaders nach. Beide waren ursprünglich erst für die späteren Spiele der langen Länderspielpause vorgesehen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Borussia Dortmund
4
7
12
2
Bayern München
4
12
10
3
SC Freiburg
4
9
10
4
FC Augsburg
4
5
7
5
Bayer Leverkusen
4
5
7
6
FSV Mainz
4
4
7
7
SV 07 Elversberg
4
1
7
8
Werder Bremen
4
0
7
9
RB Leipzig
4
4
6
10
Eintracht Frankfurt
4
-1
5
11
Schalke 04
4
-1
5
12
SC Paderborn 07
4
-2
4
13
1. FC Köln
4
-3
4
14
TSG Hoffenheim
4
-3
3
15
VfB Stuttgart
4
-3
3
16
Hamburger SV
4
-11
3
17
Union Berlin
4
-13
1
18
Borussia Mönchengladbach
4
-10
0