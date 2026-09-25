Die Nations League startet schwungvoll in die neue Kampagne. Ein Round-up zu den Aufregern der Donnerstags-Spiele.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Israeli fliegt bei Pleite gegen Österreich wegen Jubel vom Platz

Ronaldo-Tor wegen Abseits aberkannt, Portugal siegt 1:0 gegen Wales

Haaland trifft doppelt beim 3:2 Norwegens gegen Dänemark in Oslo

Christian Müller Redaktor Sport

Länderspiel-Langeweile nach der WM? Nicht in der Nations League. Nicht nur beim vielbeachteten DFB-Debüt von Jürgen Klopp in Amsterdam gehts drunter und drüber.

Auch in Linz, wo die Österreicher gegen Israel spielen, erleben die Fans eine wilde Szene. Nach dem 1:1 der Israeli hat Torschütze Saied Abu Farchi nichts Besseres im Sinn, als die Eckfahne auszureissen und sie wie ein Gewehr in Richtung Spielfeld abzufeuern.

Für diesen absurden Torjubel wird er vom Schiri mit Gelb-Rot unter die Dusche geschickt. Die erste Gelbe hat er nur fünf Minuten vorher gesehen. Die Partie gewinnt Österreich dank Toren von Mwene und Kalajdzic in der 90. bzw. 93. Minute mit 3:1.

Für den israelischen Jubel haben die Österreicher kein Verständnis. «Ich glaube, in der Phase, in der das Land steckt bzw. in der wir aktuell sind, ist das einfach dämlich«, sagt Patrick Wimmer nach dem Spiel. «Ich glaube, so etwas hat im Fussball generell nicht viel verloren – und gerade in der Situation, in der sie stehen, glaube ich, umso weniger.»

Ronaldo-Tor aberkannt

In Lissabon steht natürlich Cristiano Ronaldo im Mittelpunkt. Der 41-Jährige lässt gegen Wales einige Top-Chancen liegen und ärgert sich danach in bester Rumpelstilzchen-Manier. Nach einer knappen Stunde zappelt ein Ronaldo-Schuss doch im Netz. Dumm nur, dass er aus dem Abseits gestartet ist und sein patentierter Siu-Jubel zurückgepfiffen wird. In der 67. Minute ist für den Captain dann Feierabend – Portugal gewinnt durch einen Treffer von Joao Felix mit 1:0.

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Und Erling Haaland macht dort weiter, wo er an der WM aufgehört hat: Zwei Tore erzielt der norwegische Stürmer in Oslo beim 3:2 gegen Dänemark – darunter den Siegtreffer in der 74. Minute. Die Dänen hatten zuvor einen 0:2-Rückstand ausgeglichen.