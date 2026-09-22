Thomas Tuchel muss vor dem Nations-League-Auftakt gegen Weltmeister Spanien umbauen. Gleich fünf England-Spieler fallen verletzt aus. Auch bei Spanien, Deutschland und Schweiz-Gegner Slowenien fehlen wichtige Akteure.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft England fehlen fünf Spieler gegen Spanien am Samstag im Wembley-Stadion

Cole Palmer und Declan Rice verletzungsbedingt nicht im Kader

Manchester United bestätigt Šeškos Ausfall wegen Schienbeinproblemen

Lynn Piubel Redaktorin Sport

England verliert gleich fünf Spieler für die Nations League. Besonders bitter: Zum Auftakt wartet am Samstag im Wembley-Stadion ausgerechnet Weltmeister Spanien. Doch auch Spanien, Deutschland und Slowenien müssen auf prominente Namen verzichten.

Tuchel verliert gleich fünf Stars

Für den England-Coach Thomas Tuchel (53) wird die anstehende Nations-League-Phase zur Herausforderung. Gleich fünf Spieler fallen wegen Verletzungen aus. Cole Palmer (24) hatte sich gerade erst über seine Rückkehr ins Nationalteam gefreut. Der Chelsea-Star war bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada nicht dabei und sollte nun wieder eine wichtige Rolle bei den Three Lions übernehmen. Auch Declan Rice (27) fehlt im Mittelfeld, während mit Marcus Rashford (28) und Kobbie Mainoo (21) zwei Spieler von Manchester United ausfallen. Newcastles Tino Livramento (23) ist ebenfalls verletzt.

Weltmeister-Verteidiger muss passen

Pedro Porro (27) wurde nach einer Verletzung im Premier-League-Spiel von Tottenham gegen Aston Villa aus dem Aufgebot von Trainer Luis de la Fuente (65) gestrichen. Der rechte Aussenverteidiger verletzte sich bereits nach rund 19 Minuten.

Leipzig-Juwel verpasst seine Premiere

Auch beim DFB-Team gibt es einen bitteren Ausfall. Brajan Gruda (22) muss seine erste Berufung für die deutsche Nationalmannschaft verletzungsbedingt verschieben. Der Offensivspieler von RB Leipzig zog sich gegen Bayer Leverkusen eine Zerrung der seitlichen Bauchmuskulatur zu.

Gruda musste bereits in der 26. Minute ausgewechselt werden. Für ihn ist die Verletzung besonders bitter, schliesslich hatte er erst wenige Tage zuvor von Bundestrainer Klopp (59) seine Einladung erhalten. Eine Nachnominierung für die Spiele gegen Holland, Griechenland und Serbien ist nicht vorgesehen.

United-Star fehlt gegen die Nati

Und auch Slowenien muss auf seinen wohl bekanntesten Angreifer verzichten. Benjamin Šeško (23) wird in der kommenden Länderspielpause nicht zur Nationalmannschaft reisen. Manchester United bestätigte, dass der Stürmer wegen seiner Schienbeinprobleme aus dem Kader zurückgezogen wurde. Slowenien trifft unter anderem auf die Schweiz.