Thomas Tuchel sorgt mit seinem England-Aufgebot für Schlagzeilen. Zwei Stars kehren zurück, während ein Liverpool-Juwel erstmals nominiert wird.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft England nominiert 27 Spieler für die Nations League, darunter Palmer und Alexander-Arnold

Liverpool-Talent Rio Ngumoha ist erstmals Teil des A-Nationalmannschaftskader

Alexander-Arnold: Nur 3 Startelfeinsätze bei Real Madrid in sieben Pflichtspielen

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Auch England hat sein Kader für die kommenden Nations-League-Partien bekannt gegeben. Trainer Thomas Tuchel (53) sorgte mit einigen Berufungen und Rückholaktionen für Aufsehen. Im Aufgebot des WM-Dritten stehen 27 Spieler. Die Three Lions treffen auf Weltmeister Spanien, Kroatien und zweimal auf Tschechien.

Die bekanntesten Namen, die zurück in die Nationalmannschaft berufen wurden, sind Cole Palmer (24, Chelsea) und Trent Alexander-Arnold (27, Real Madrid). Beide waren im Sommer für die WM in Übersee nicht selektioniert worden. Das sorgte auf der Insel für mächtig Gesprächsstoff.

«Es ist eine Chance»

Die Wiederaufnahme hat sich vor allem Palmer verdient. «Cole steht bei Chelsea in jedem Spiel in der Startelf. Er ist ein Stammspieler, entscheidet Spiele und hat seine alte Form wiedergefunden», sagt Tuchel. Alexander-Arnold hingegen sorgt erneut für Diskussionen. Denn unter Real-Trainer José Mourinho hat der Rechtsverteidiger einen schweren Stand. Gerade einmal in drei von sieben Pflichtspielen stand der Engländer in der Startelf.

Der deutsche Coach begründet die Wahl mit den Worten: «Für Trent ist das eine Chance. Er hatte einen guten Saisonstart, stand in einigen Spielen für Real Madrid in der Startelf, die Mannschaft hat gute Ergebnisse erzielt, und es ist seine Chance, sich seinen Platz auf der rechten Seite zu sichern. Es ist ein langes Trainingslager mit vier Spielen, und wir freuen uns, ihn wieder dabei zu haben.»

Erste Nominierung für Reds-Juwel

Auch die Liverpool-Fans haben Grund zur Freude: Rio Ngumoha (18) steht erstmals auf der Kaderliste der A-Nationalmannschaft. Der flinke Flügelspieler war immer wieder Teil der U-Nationalteams und gehört nun erstmals zum Aufgebot der Grossen.

Für Phil Foden (26) von Manchester City sieht Tuchel auch nach der verpassten WM keinen Platz im Team der Three Lions.

Spielerfrau kritisiert Tuchel

Auch Morgan Gibbs-White (26) steht nicht auf der Liste. Seine Frau Britney De Villiers weist in ihrer Instagram-Story auf die gute Statistik ihres Mannes hin. Wäre sie Cheftrainerin der Nationalmannschaft, hätte sie ihren Gatten wohl mitgenommen. Das tat Tuchel allerdings nicht. Die Story kann dennoch als klare Botschaft an den Trainer verstanden werden.