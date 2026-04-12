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Das ist historisch
Marie-Louise Eta wird erste Cheftrainerin in der Bundesliga

Mitten in der Nacht kommts in der Bundesliga zu einer Trainerentlassung. Steffen Baumgart muss seinen Posten bei Union Berlin räumen. Seine Nachfolge tritt mit Marie-Louise Eta eine Frau an.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Steffen Baumgart steht nicht länger bei Union Berlin an der Seitenlinie.
Foto: IMAGO/pepphoto

Um Mitternacht kommts in der Bundesliga zum Trainer-Knall. Union Berlin, aktuell Tabellen-Elfter, teilt mit: «Cheftrainer Steffen Baumgart sowie die Co-Trainer Danilo de Souza und Kevin McKenna wurden am heutigen Sonnabend freigestellt.» Wenige Stunden zuvor verliert die Mannschaft 1:3 gegen Tabellenschlusslicht Heidenheim. Es ist die berühmte Niederlage zu viel für den 54-jährigen Baumgart, der seit Januar 2025 bei Union an der Seitenlinie stand.

Die Berliner kommen in diesem Jahr nicht auf Touren. Aus 14 Partien resultierten lediglich zwei Siege. Dem gegenüber stehen sieben Niederlagen und fünf Unentschieden. Trotz Platz im Mittelfeld der Tabelle stecken die Eisernen mitten im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt fünf Runden vor Schluss nur sieben Punkte.

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«Wir spielen bisher eine absolut enttäuschende Rückrunde und lassen uns vom Tabellenstand nicht blenden: Unsere Lage ist nach wie vor bedrohlich und wir benötigen dringend Punkte, um den Ligaverbleib zu sichern», wird Geschäftsführer Horst Heldt zitiert. Die magere Punkteausbeute in diesem Jahr und die gezeigten Leistungen lassen die Verantwortlichen an einer Trendumkehr in der bisherigen Konstellation zweifeln. Deswegen hat man sich zur Trainerentlassung entschieden.

Eta schreibt erneut Geschichte

Auch die vorübergehende Nachfolge von Baumgart ist bereits geklärt. Für die restlichen Partien in dieser Saison steht Marie-Louise Eta an der Seitenlinie. Ein historischer Entscheid. Die 34-Jährige wird damit zur ersten Cheftrainerin der Bundesliga. Eigentlich ist sie aktuell für die U19-Junioren zuständig und ab kommender Saison Cheftrainerin des Profiteams der Frauen. «Ich freue mich, dass mir der Verein diese anspruchsvolle Aufgabe anvertraut», so Eta. Sie habe die Überzeugung, «dass wir mit dem Team die entscheidenden Punkte holen».

Für Eta ist die Bundesliga indes kein Neuland. Im November 2023 wird sie nach der Entlassung von Urs Fischer Co-Trainerin des damaligen Interimscoachs Marco Grote. Schon das war eine Premiere.

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