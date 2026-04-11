Nach sieben Jahren bei Arsenal suchte Lia Wälti im letzten Sommer eine neue Herausforderung und wechselte zu Juve. Auch wenn der Nati-Captain es nicht bestätigen will, deutet vieles darauf hin, dass sie im Sommer nach England zurückkehren wird.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Lia Wälti (32) lässt sich nicht in die Karten blicken. Auf die Frage, ob im Sommer eine Rückkehr nach England ansteht, sagt sie am Freitag in einer kleinen Medienrunde im Nati-Teamhotel: «Ich habe spätestens im letzten Jahr gelernt, nicht allzu viele Medien zu konsumieren.» Die Spekulationen, dass sie nach nur einem Jahr Turin vorzeitig wieder verlassen werde, tut sie als Gerüchte ab und sagt: «Ich bin aktuell Juve-Spielerin, und solange ich dieses Trikot trage, werde ich alles geben.»

Sie habe bewusst eine neue Herausforderung gesucht im letzten Sommer, sagt Wälti. «Und ich stehe 100 Prozent hinter dem Entscheid.» Sie lässt aber auch durchblicken, dass die Entwicklung des Frauenfussballs in Italien nicht mit derjenigen in England zu vergleichen ist. «Im Nachhinein war der Schritt vielleicht schon sehr mutig.» Sie habe aber viel gelernt, «und jede Erfahrung bringt mich weiter».

Vor allem die Fan-Kultur steckt im Land des Calcio noch in den Kinderschuhen. Während Champions-League-Sieger Arsenal in dieser Saison einen Schnitt von mehr als 36'000 Fans verzeichnet, ist in Italien das Fanaufkommen überschaubar, zumal die Spiele kaum in den grossen Stadien und oft in der Peripherie der Städte stattfinden. Allerdings ist Arsenal innerhalb der Women's Super League in England der Krösus und eine Ausnahme. West Ham am anderen Ende der Skala verzeichnet einen Schnitt von gut 1500 Fans.

Englische Liga wird aufgestockt

Laut Blick-Informationen ist an einer Wälti-Rückkehr mehr dran, als die Spielerin selbst zugeben will. Die englische Liga ist vor allem in der Breite die qualitativ beste in Europa, viele Klubs profitieren von einer sehr guten Infrastruktur, auch die mediale Abdeckung ist viel grösser. Kommt hinzu, dass die Liga im Hinblick auf die neue Saison auf 14 Teams aufgestockt wird, mit Birmingham, Charlton Athletic oder Crystal Palace werden Teams aus den Metropolen Birmingham und London die Liga erweitern.

Ein weiterer Faktor: Wälti ist in London sehr verwurzelt. «Mein Umfeld ist noch immer dasselbe», sagt die Mittelfeldspielerin. Klar habe sie gelegentlich auch Heimweh, «aber das hatte ich auch, als ich die Schweiz verliess». In St Albans, einem Vorort von London, besitzt sie ein Apartment, das sie vor einem Jahr renovieren liess. Dieses sei bei einer Arsenal-Spielerin momentan in guten Händen. Die Frage, ob die derzeitige Bewohnerin im Sommer eine neue Wohnung suchen müsse, verneint Wälti aber bestimmt.

Coppa Italia als grosses Ziel

Eine Rückkehr zu Arsenal ist sehr unwahrscheinlich, zumal Wälti den Anspruch hat, regelmässig zu spielen, was am Schluss ihrer Zeit bei den Gunners nicht mehr der Fall war. «Ich hatte bisher eine sehr coole Karriere und hoffe, dass diese weiter so läuft.» Letztlich muss das Projekt für sie stimmen, denn schliesslich wurde sie schon englischer Meister und gewann mit Arsenal als Krönung vor einem Jahr auch die Champions League.

Vorerst kreisen Wältis Gedanken aber nicht um ihre Zukunft, ihr Fokus liegt in diesen Tagen auf der Nati und dann auf dem Saisonendspurt in Italien. Zwar hat sich Juve aus dem Titelrennen verabschiedet, und in der Champions League war in den Playoffs der K.o.-Runde gegen Wolfsburg Schluss, im Final der Coppa Italia am 24. Mai hat Juve gegen die AS Roma aber die Chance, in dieser Saison doch noch einen grossen Titel zu gewinnen. «Dann kann es eine sehr positive Saison werden», sagt Wälti. Es wäre ein versöhnlicher Abschluss für den Nati-Captain.

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