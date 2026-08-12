Holland hat einen neuen Nationaltrainer gefunden. Der Spanier Xavi unterschreibt einen Vertrag bis zur nächsten Weltmeisterschaft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Xavi wird neuer Trainer der holländischen Nationalmannschaft

Er folgt auf Ronald Koeman und unterschreibt bis 2030

Im ersten Spiel unter Xavi trifft Holland auf Deutschland

Neuer Job für Xavi. Der 46-jährige Spanier übernimmt mit Holland erstmals eine Nationalmannschaft. Das gibt der holländische Verband KNVB am Mittwochabend bekannt. Er tritt damit die Nachfolge von Ronald Koeman (63) an, der nach dem Aus gegen Marokko im WM-Sechzehntelfinal zurückgetreten war. Xavi unterschreibt einen Vertrag bis zur Weltmeisterschaft 2030.

Während seiner Karriere spielte Xavi fast ausschliesslich für Barcelona. Von 1998 bis 2015 gewann er mit den Katalanen viermal die Champions League und achtmal den Meistertitel. Zudem wurde er 2010 mit Spanien Weltmeister. Zum Ende seiner Laufbahn spielte er vier Saisons bei Al-Sadd. Nach dem Rücktritt blieb er dem katarischen Klub als Trainer erhalten, ehe es ihn zu seiner alten Liebe zurückzog. Von November 2022 bis Juni 2024 war Xavi Trainer bei Barcelona.

Danach wurde es ruhig um Xavi. Einen weiteren Trainerjob hat er seither nicht mehr angenommen. Bis jetzt. «Ich betrachte es als eine grosse Ehre, Cheftrainer der holländischen Nationalmannschaft zu werden», wird er auf der Verbandshomepage zitiert. Durch seine Ausbildung in der Barça-Akademie und den starken Einfluss von Johan Cruyff oder Rinus Michels fühle er sich dem holländischen Fussball besonders verbunden. «Man könnte sagen, ich bin ein bisschen ein Kind des holländischen Fussballs», so Xavi.

Xavi als ideale Wahl

Beim Verband ist man voll des Lobes für den neuen Coach. «Als Trainer wurde er durch die jahrelange Zusammenarbeit mit Top-Trainern geprägt, deren Fussballvision hervorragend zu unserer Spielweise passt: Eigeninitiative, dominanter und attraktiver Fussball gepaart mit der Flexibilität, die der moderne Spitzenfussball erfordert», sagt Hollands Sportchef Nigel de Jong (41). Xavi habe sich diese Vision zu eigen gemacht, kombiniert mit seiner Persönlichkeit und seinem Talent sei er deswegen die ideale Wahl.

Die ersten Länderspiele unter Xavi bestreitet Holland in der Nations League gegen Deutschland (24. September) und Serbien (27. September).