Medienberichten zufolge steht ein Konsortium rund um Amazon-Gründer Jeff Bezos vor dem Kauf von Minderheitsanteilen am FC Liverpool. Das gefällt nicht allen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Liverpool-Fans kritisieren Verkaufspläne von FSG für Klub-Anteile an Konsortium

Amazon-Gründer Jeff Bezos und Amit Bhatia sollen Teil des Deals sein

Geplanter Verkaufspreis: 1,6 Milliarden Franken für ein Drittel der Anteile

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Teil-Verkaufspläne rund um den FC Liverpool schrecken die Anhängerschaft der Reds auf: «Wir haben bei ähnlichen Verkäufen von anderen Vereinen erlebt, dass es zu erheblichen Veränderungen in der Führung des Klubs und im operativen Fussballbereich kam – mit Entscheidungen und Verhaltensweisen, die viele bei Liverpool nicht sehen möchten», schreibt die offizielle Fanvereinigung «Spirit of Shankly» in einem auf der eigenen Webseite publizierten Brief an den Klub.

Das Schreiben ist eine Reaktion auf die Pläne der Fenway Sports Group (FSG), ein Drittel ihrer Mehrheitsanteile am Premier-League-Klub an ein Konsortium zu verkaufen. Geleitet wird dieses vom britisch-indischen Geschäftsmann Amit Bhatia (46), wobei auch Jeff Bezos (62) darin involviert sein soll. Der Amazon-Gründer ist einer der reichsten Männer der Welt.

Deal in Milliardenhöhe

Gemäss dem TV-Sender Sky soll der Deal noch in dieser Woche über die Bühne gehen. Die Rede ist von einem Verkaufswert von rund 1,6 Milliarden Franken für den Minderheitsanteil, was das Geschäft zu einem der teuersten der Sportgeschichte machen würde.

Vieles an diesem Verkauf ist aber noch unbekannt, was auch die nach dem legendären Liverpool-Trainer Bill Shankly (1913–1981) benannte Fanvereinigung bemängelt. «Was erhalten die Käufer in diesem Deal? Weshalb zieht die FSG einen solchen Verkauf in Betracht?», sind nur zwei der Fragen, die im Schreiben gestellt werden.

Zur Klärung verlangen die Anhänger ein Treffen mit den Klubverantwortlichen. Eine Antwort der Reds-Eigentümer steht noch aus.

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