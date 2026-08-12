GC angelt sich albanischen Nationalspieler

Die Hoppers haben Bujar Pllana bis zum Ende der Saison 2027/28 verpflichtet.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Neuer Innenverteidiger für GC: Mit Bujar Pllana stösst ein aktueller albanischer Nationalspieler zu den Hoppers. Der 24-Jährige spielte zuletzt in Polen für Lechia Gdansk.

GC beschreibt seinen neuesten Zuzug in der Medienmitteilung als «sehr kompletten Innenverteidiger, der starke physische und technische Fähigkeiten vereint». Pllana hat beim derzeitigen Super-League-Zehnten bis 2028 unterschrieben und läuft fortan mit der Rückennummer 44 für die Zürcher auf.

Noch näher dran an GC Füge jetzt GC deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen