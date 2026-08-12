Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Es sind Worte, die unter die Haut gehen. «Ich weiss nicht, was ich ohne dich machen soll, ich weiss nicht, wie es weitergehen soll», schreibt Lionel Messi am Mittwoch auf Instagram, nachdem vergangene Woche sein Vater Jorge im Alter von 68 Jahren verstorben ist. Der Einblick in seine Trauer könnte kaum persönlicher sein. «Ich kann es nicht fassen – oder besser gesagt: Ich will es nicht wahrhaben. Es fällt mir sehr schwer, mir vorzustellen, dass ich dich nie wieder sehen werde, dass wir nie wieder miteinander sprechen werden. Ich weiss, dass du gelitten hast und dass es das Beste ist, aber du bist viel zu früh gegangen.»

Jorge litt an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die WM in Nordamerika konnte er nicht vor Ort mitverfolgen. Für Lionel Messi war die Abwesenheit seines Vaters während der Endrunde besonders schwer. «Jedes Mal, wenn ein Spiel zu Ende war, wartete ich auf deine Nachricht und vermisste sie. Da wurde mir klar, dass die Situation wirklich schlimm war», berichtet der 39-Jährige, der deswegen sein ganz persönliches Ziel anstrebte: «Trotzdem dachte ich ununterbrochen daran, so weit wie möglich zu kommen, um dir Zeit zu verschaffen und damit du ein Spiel sehen könntest.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Messi stiess mit Argentinien bis in den Final vor. Doch sein Vater konnte auch beim Endspiel in East Rutherford am 19. Juli nicht dabei sein. Für Messi wäre ein zweiter WM-Titel wohl ein ganz persönliches Geschenk an seinen Vater, Vertrauensperson, Manager und Berater zugleich, gewesen. «Ich wollte den Final gewinnen, um dir den Pokal mitzubringen und dir einen neuen zu zeigen. Ich habe es nicht geschafft, meine Beine haben nicht mehr mitgemacht.» Die Argentinier unterlagen Spanien in der Verlängerung mit 0:1.

Sportliche Zukunft infrage gestellt

Nun bleibt Messi vor allem die Erinnerung an einen Vater, der ihn seit seinen ersten Schritten im Fussball stets begleitet hat. Dass der Verlust auch seine eigene sportliche Zukunft infrage stellt, zeigt, wie tief ihn Jorges Tod trifft. «Ich weiss nicht, was ich ohne dich machen soll, ich weiss nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe bisher nur Fussball gespielt, und jetzt habe ich ziemliche Zweifel, ob ich das noch lange weitermachen werde.» Offiziell läuft sein Vertrag bei Inter Miami noch bis Dezember 2028.

Mitfühlend sind die Worte, die Cristiano Ronaldo als Reaktion auf Messis Instagram-Post wählt: «Eine ganz herzliche Umarmung für dich und deine Lieben in diesen schweren Zeiten, Leo. Viel Kraft.» Über die letzten Jahre hinweg die wohl grössten Rivalen ihrer Generation, steht der Portugiese dem Argentinier nun gedanklich zur Seite. Ronaldo selbst verlor seinen Vater, als er gerade einmal 20 Jahre alt war.