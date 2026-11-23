Darum gehts
- Infantinos Plan zum Verkauf von WM-Rechten scheiterte
- Laut «Guardian» wären Fifa-Rechte bis zu 96 Jahre gebunden
- Fünf Prozent der Aktien waren als Managementbonus vorgesehen
Ende Juli kam ans Licht, dass Fifa-Präsident Gianni Infantino beabsichtigte, Teile der WM-Rechte an private Investoren zu verkaufen. Der für viele geheime Plan, über den nicht einmal der Fifa-Rat eingeweiht war, scheiterte aufgrund grossen Widerstands.
Wie der «Guardian» nun berichtet, hätte Infantinos Plan (Fifa Forward Enterprise, FFE) den «Fussball für bis zu 96 Jahre an sich binden können». Dem Management hätte er bis zu fünf Prozent des Firmenwerts von mehreren Milliarden Franken eingebracht.
«Dieses Abkommen sieht vor, dass die Fifa eine gewinnorientierte Tochtergesellschaft gründet, der alle kommerziellen Rechte an Fifa-Veranstaltungen für die nächsten 96 Jahre zur kommerziellen Nutzung übertragen werden», steht laut der englischen Zeitung in einem Fifa-Dokument vom 17. Juli. In einem weiteren Dokument vom 18. Juli sei von einer Vertragslaufzeit, bestehend «aus fortlaufenden 12-jährigen Lizenzperioden bis zu einer Gesamtdauer von maximal 96 Jahren», die Rede.
Fifa lehnt Stellungnahme ab
Des Weiteren soll in einem Term Sheet (Eckdatenpapier) vom 17. Juli stehen, dass bis zu fünf Prozent der FFE-Aktien als Bonuspool für das Management des neu zu gründenden Unternehmens hätten reserviert werden sollen.
Bisher erklärte die Fifa stets, dass Infantino nicht persönlich vom geplanten Deal profitiert hätte. Laut dem «Guardian» hat die Fifa eine Stellungnahme zu den Enthüllungen der Zeitung abgelehnt.
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