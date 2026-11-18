Vier Monate vor der Fifa-Präsidentschaftswahl sind die Würfel gefallen. Gianni Infantino wird von zwei ernsthaften Kandidaten herausgefordert. Der Franzose Philippe Diallo (63) und der Japaner Kozo Tashima (68) wollen verhindern, dass Infantino am 18. März in Rabat als Fifa-Präsident für neuerliche vier Jahre wiedergewählt wird.

Trotz der beiden Herausforderer ist für Infantinos Vorgänger Sepp Blatter (90) klar: «Wenn der Präsident zur Wiederwahl antreten darf, hat er ein Heimspiel. Dann wird er gewählt.» Für den Visper, der seit Jahren zu den grössten Kritikern Infantinos gehört, gibt es nur eine Möglichkeit, seinen Vorgänger zu stoppen: auf sportjuristischem Weg. «Denn er hat die Statuten nicht respektiert», sagt Blatter zu Blick.

Aus Blatters Sicht wäre es Infantinos vierte Amtszeit – laut Fifa-Statuten ist die Präsidentschaft auf drei beschränkt –, weil auch die erste, wenn auch verkürzte Periode von 2016 bis 2019 als Amtszeit zählen müsste. Dies sehen auch andere Experten wie Ex-Fifa-Governance-Chef Miguel Maduro so.

Zudem nütze Infantino seine Position als Präsident und die Mittel der Fifa aus, um Wahlkampf zu betreiben, was ihm laut Statuten untersagt wäre, so Blatter. Seit dem Scheitern des Projekts «Fifa Forward Enterprise» wenige Tage nach dem WM-Final in New Jersey, als Infantino in einem Hinterzimmer-Deal Teile der WM an Private veräussern wollte, befindet sich dieser wieder im Dauerwahlkampf.

Europäische Notlösung

Knapp 48 Stunden vor Ende der Bewerbungsfrist hatte die Uefa am Dienstag mit Philippe Diallo (63) doch noch einen Kandidaten präsentiert, der die Wiederwahl Infantinos verhindern soll. Der Franzose mit senegalesischen Wurzeln ist seit 2023 Präsident des französischen Verbandes und Mitglied des Uefa-Exekutivkomitees.

Für viele ist er allerdings nur eine Notlösung. Nach der harschen Kritik an Infantino und dem kollektiven Abwenden von ihrem ehemaligen Generalsekretär war die Uefa praktisch gezwungen, einen Kandidaten zu präsentieren. Schwergewichte wie Uefa-Präsident Aleksander Ceferin (59) oder Nasser Al-Khelaifi (53) haben aber schon früh ihren Verzicht erklärt. Und am Wochenende zog sich auch Arsène Wenger (77), für viele der Wunschkandidat, zurück.

Ein paar Wochen zuvor hatte bereits Kozo Tashima seinen Hut in den Ring geworfen. Der bald 69-jährige ehemalige japanische Nationalspieler war von 2016 bis 2024 Präsident des japanischen Fussballverbandes und spricht auch Deutsch, weil er einst in Deutschland studiert hat. Leute, die ihn kennen, beschreiben ihn als «gradlinig, ehrlich, aber etwas gutgläubig».

Auch Ramon Vega (55) hat am Mittwoch in einem elfseitigen Statement noch einmal seine Kandidatur bekräftigt. Gegenüber dem Nachrichtenportal «Politico» hatte Vega bestätigt, dass es fünf Verbände gebe, die ihn unterstützen würden. Auf Nachfrage von Blick, um welche es sich dabei handle, reagierte der Ex-Nati-Spieler aber nicht. 2019 und 2023 fehlte Vega der Support, um als Kandidat zugelassen zu werden.

Nur minimale Chancen für Diallo und Tashima

Die Herausforderer gehen aber als klare Aussenseiter ins Rennen. Bei der Wahl am Fifa-Kongress im März werden Diallo und Tashima nur minimale Chancen eingeräumt, die Mehrheit der Stimmen der 211 Mitgliedsverbände hinter sich zu bringen. Stand jetzt hat Infantino Afrika (54) und Südamerika (10) hinter sich. Auch der asiatische Verband AFC (46) sprach sich am Kongress im Oktober in Tokio für Infantino aus. Durch die Kandidatur Tashimas wird es aber vor allem in Südostasien einige Abweichler geben. Der Nahe Osten, der von Saudi-Arabien und Katar kontrolliert wird, ist hingegen fest in Infantinos Händen.

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Derjenige Herausforderer, der es in den zweiten Wahlgang schafft, darf auf die Unterstützung der Uefa (55) und von Nord- und Zentralamerika (35) hoffen, wobei es auch dort den einen oder anderen Abweichler geben dürfte. Infantinos Versprechen, im nächsten Zyklus 25 Millionen Dollar pro Verband auszuzahlen, verfängt gerade bei kleinen Verbänden, weshalb Ozeanien (11) den jetzigen Präsidenten ebenfalls mehrheitlich unterstützt. Nur Neuseeland hat sich schon im August offiziell von Infantino abgewendet.

Deshalb sehen auch viele Experten den juristischen Weg als wahrscheinlichere Möglichkeit, Infantino zu stoppen. Alle Kandidaten werden in den nächsten Wochen von einer Kommission geprüft. Diese entscheidet, wer am 18. März in Rabat zur Wahl zugelassen wird. Dort braucht es im ersten Wahlgang eine Zweidrittelmehrheit, um gewählt zu werden. Danach reicht das einfache Mehr von maximal 106 Stimmen.