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Lia Wälti ist kein WM-Fan
So drückt die Schweizer Frauen-Nati den Männern die Daumen

Am Samstag startet die Schweiz ins WM-Abenteuer. Die Frauen-Nati fiebert mit den Männern mit. Crnogorcevic traut der Nati viel zu, Pilgrim und Schertenleib sind gar vor Ort, und Trainer Navarro war im Camp zu Besuch. Lia Wälti ist derweil kein grosser Fan der WM.
Publiziert: 20:39 Uhr
|
Aktualisiert: 20:54 Uhr
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Die Schweizer Frauen-Nati drückt den Männern die Daumen für die WM.
Foto: keystone-sda.ch
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Andri Bäggli und Björn Lindroos

Die Frauen haben ihren Job gemacht. Sie verabschieden sich mit zwei Siegen in die Sommerpause und gehen mit einer guten Ausgangslage in die Playoffs der WM-Quali. Während die weiblichen Nati-Stars in die Ferien reisen, gilt es für ihre männlichen Kollegen in Kanada, Mexiko und den USA ernst. Auf Unterstützung der Frauen-Nati können sie zählen.

Zwei Spielerinnen unterstützen die Nati gar vor Ort. Stürmerin Alayah Pilgrim sagt: «Ich gehe selbst an die WM, denn mein ‹Schwager› spielt. Ich freue mich extrem auf diese Zeit.» Mit Schwager meint sie Noah Okafor, Pilgrim ist seit 2019 mit Noahs Bruder Elijah Okafor zusammen – Hochzeitpläne gebe es aber noch keine. Auch Barça-Juwel Sydney Schertenleib wird vor Ort sein. «Ich gehe nach Vancouver in die Ferien und werde daher das Spiel gegen Kanada im Stadion schauen», freut sich die 20-Jährige.

Crnogorcevic optimistisch

Ähnlich gross ist die WM-Euphorie bei Riola Xhemaili. «Ich glaube, das kann ein schöner Fussball-Sommer werden für die Schweiz. Wir werden sie unterstützen und hoffen, die ganze Schweiz drückt ihnen die Daumen», so die Stürmerin von PSV Eindhoven. Nadine Riesen drückt aus dem Urlaub die Daumen: «Ich bin zwar noch ein bisschen in den Ferien, werde die Spiele der Schweiz aber sicher schauen. Ich wünsche ihnen das Beste.»

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Auch Rekordspielerin Ana-Maria Crnogorcevic wird sich die Spiele anschauen und vor dem Fernseher mitfiebern: «Klar ist es mit der Zeitverschiebung etwas schwierig, weil es bei uns halt teilweise mitten in der Nacht ist.» Der Nati traut sie Grosses zu: «Die Schweiz ist eine starke Truppe, hat sehr gute Einzelspieler. Es kommt natürlich auf die Gegner an, aber ich traue ihnen die Überraschung und den Einzug in den Halbfinal zu!»

Wälti ist «kein Fan dieser WM»

Bei Trainer Rafel Navarro könnte es teilweise zu Terminkollisionen kommen, wie er sagt: «Ich versuche, so viele Spiele wie möglich zu schauen. Das ist aber nicht immer ganz einfach mit einer grossen Familie.» Er sei selbst vor der Abreise in die USA noch im Nati-Camp gewesen: «Das Umfeld und die Stimmung sind sehr gut. Sie sind sehr fokussiert und wollen die Spiele unbedingt gewinnen. Murat und der Staff machen einen super Job. Ich hoffe, sie können die WM gewinnen, denn wenn du gross träumst, kannst du Grosses erreichen. Das ist mein Wunsch, und ich hoffe, sie schaffen es», so der Spanier. Und was, wenn die Schweiz auf sein Heimatland trifft? «Ich bin jetzt Schweiz-Fan», antwortet er mit einem Grinsen.

Weniger WM-Euphorie herrscht bei Kapitänin Lia Wälti. Sie sei kein grosser Fan dieser WM, erklärt sie. «Aus politischen Gründen.» Die Spiele der Schweiz werde sie aber dennoch schauen.

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WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
6
7
14
2
Italien
Italien
6
8
9
3
Schweden
Schweden
6
0
8
4
Serbien
Serbien
6
-15
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
6
13
2
Niederlande
Niederlande
6
3
11
3
Irland
Irland
6
0
9
4
Polen
Polen
6
-9
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
18
15
2
England
England
6
8
15
3
Island
Island
6
-9
6
4
Ukraine
Ukraine
6
-17
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
17
16
2
Norwegen
Norwegen
6
2
12
3
Österreich
Österreich
6
-6
4
4
Slowenien
Slowenien
6
-13
3
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Wales
Wales
6
12
14
2
Tschechische Republik
Tschechische Republik
6
10
11
3
Albanien
Albanien
6
-5
7
4
Montenegro
Montenegro
6
-17
1
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
13
16
2
Türkei
Türkei
6
6
13
3
Nordirland
Nordirland
6
1
6
4
Malta
Malta
6
-20
0
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
15
2
Finnland
Finnland
6
9
15
3
Slowakei
Slowakei
6
-9
6
4
Lettland
Lettland
6
-13
0
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
22
14
2
Belgien
Belgien
6
21
14
3
Israel
Israel
6
-10
6
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-33
0
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
6
8
11
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
18
11
3
Estland
Estland
6
5
11
4
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-31
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
6
17
15
2
Kroatien
Kroatien
6
15
15
3
Bulgarien
Bulgarien
6
-1
6
4
Gibraltar
Gibraltar
6
-31
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
Ungarn
6
19
16
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
6
12
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
6
-12
6
4
Andorra
Andorra
6
-13
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
4
7
12
2
Färöer
Färöer
4
-1
6
3
Georgien
Georgien
4
-6
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
Rumänien
4
8
10
2
Moldawien
Moldawien
4
1
5
3
Zypern
Zypern
4
-9
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Weißrussland
Weißrussland
4
9
9
2
Kasachstan
Kasachstan
4
3
7
3
Armenien
Armenien
4
-12
1
Qualifikationsspiele
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PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
FC Barcelona
FC Barcelona
Schweiz
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