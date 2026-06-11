Am Samstag startet die Schweiz ins WM-Abenteuer. Die Frauen-Nati fiebert mit den Männern mit. Crnogorcevic traut der Nati viel zu, Pilgrim und Schertenleib sind gar vor Ort, und Trainer Navarro war im Camp zu Besuch. Lia Wälti ist derweil kein grosser Fan der WM.

Die Frauen haben ihren Job gemacht. Sie verabschieden sich mit zwei Siegen in die Sommerpause und gehen mit einer guten Ausgangslage in die Playoffs der WM-Quali. Während die weiblichen Nati-Stars in die Ferien reisen, gilt es für ihre männlichen Kollegen in Kanada, Mexiko und den USA ernst. Auf Unterstützung der Frauen-Nati können sie zählen.

Zwei Spielerinnen unterstützen die Nati gar vor Ort. Stürmerin Alayah Pilgrim sagt: «Ich gehe selbst an die WM, denn mein ‹Schwager› spielt. Ich freue mich extrem auf diese Zeit.» Mit Schwager meint sie Noah Okafor, Pilgrim ist seit 2019 mit Noahs Bruder Elijah Okafor zusammen – Hochzeitpläne gebe es aber noch keine. Auch Barça-Juwel Sydney Schertenleib wird vor Ort sein. «Ich gehe nach Vancouver in die Ferien und werde daher das Spiel gegen Kanada im Stadion schauen», freut sich die 20-Jährige.

Crnogorcevic optimistisch

Ähnlich gross ist die WM-Euphorie bei Riola Xhemaili. «Ich glaube, das kann ein schöner Fussball-Sommer werden für die Schweiz. Wir werden sie unterstützen und hoffen, die ganze Schweiz drückt ihnen die Daumen», so die Stürmerin von PSV Eindhoven. Nadine Riesen drückt aus dem Urlaub die Daumen: «Ich bin zwar noch ein bisschen in den Ferien, werde die Spiele der Schweiz aber sicher schauen. Ich wünsche ihnen das Beste.»

Auch Rekordspielerin Ana-Maria Crnogorcevic wird sich die Spiele anschauen und vor dem Fernseher mitfiebern: «Klar ist es mit der Zeitverschiebung etwas schwierig, weil es bei uns halt teilweise mitten in der Nacht ist.» Der Nati traut sie Grosses zu: «Die Schweiz ist eine starke Truppe, hat sehr gute Einzelspieler. Es kommt natürlich auf die Gegner an, aber ich traue ihnen die Überraschung und den Einzug in den Halbfinal zu!»

Wälti ist «kein Fan dieser WM»

Bei Trainer Rafel Navarro könnte es teilweise zu Terminkollisionen kommen, wie er sagt: «Ich versuche, so viele Spiele wie möglich zu schauen. Das ist aber nicht immer ganz einfach mit einer grossen Familie.» Er sei selbst vor der Abreise in die USA noch im Nati-Camp gewesen: «Das Umfeld und die Stimmung sind sehr gut. Sie sind sehr fokussiert und wollen die Spiele unbedingt gewinnen. Murat und der Staff machen einen super Job. Ich hoffe, sie können die WM gewinnen, denn wenn du gross träumst, kannst du Grosses erreichen. Das ist mein Wunsch, und ich hoffe, sie schaffen es», so der Spanier. Und was, wenn die Schweiz auf sein Heimatland trifft? «Ich bin jetzt Schweiz-Fan», antwortet er mit einem Grinsen.

Weniger WM-Euphorie herrscht bei Kapitänin Lia Wälti. Sie sei kein grosser Fan dieser WM, erklärt sie. «Aus politischen Gründen.» Die Spiele der Schweiz werde sie aber dennoch schauen.

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