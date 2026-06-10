Abonniere jetzt den WM-Newsletter – und verpasse keine News

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Lucas Werder Reporter Fussball

Klar, das WM-Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika am Donnerstagabend um 21 Uhr wird sich kein Fussball-Fan entgehen lassen. Wer aber auch alle anderen 103 WM-Partien live vor dem TV mitverfolgen will, braucht entweder mehrere Wochen Ferien oder man verzichtet auf zahlreiche Stunden Schlaf.

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Los gehts ab Donnerstagmorgen – pünktlich zum WM-Start.

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