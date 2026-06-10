Nach der ersten Quali-Kampagne unter Trainer Rafel Navarro hat sich die Schweiz eine gute Ausgangslage verschafft. Dennoch braucht es für die Playoffs im Herbst eine Steigerung. Das wissen auch die Spielerinnen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Frauen-Nati gewinnt 2:1 gegen Nordirland und holt sich gute Ausgangslage

Trotz ungeschlagener Quali waren die Gegnerinnen kein Gradmesser

Navarro zeigt sich grösstenteils zufrieden

Björn Lindroos Redaktor Sport

Die Saison der Frauen-Nati endet erfolgreich. In Nordirland gewinnt die Schweiz 2:1 und verschafft sich dank Portugals Niederlage in Finnland eine gute Ausgangslage für die Playoffs der WM-Quali. Sie geht nämlich als beste Gruppensiegerin in den zweiten Teil der komplizierten Qualifikation für das Turnier in Brasilien 2027. Die Erklärung zum Quali-Modus gibts hier.

Unwiderstehlich war die Nati in der ersten Kampagne von Trainer Rafel Navarro (40) aber nicht. Sie holte in den ersten sechs Pflichtspielen unter dem Spanier zwar 16 Punkte aus sechs Spielen und blieb ungeschlagen. Doch wirkliche Gradmesser waren die Gegnerinnen bisher nicht.

Keine Gradmesser

Gerade die Spiele gegen Nordirland (50. der Fifa-Weltrangliste) und Malta (Platz 92) waren klare Pflichtaufgaben für die Schweiz. Und gegen die Nordirinnen tat man sich am Dienstag aufgrund einer schwachen zweiten Halbzeit doch erstaunlich schwer. Gegen die Türkei musste sich die Nati auswärts im April mit einem Remis begnügen. Die Türkinnen waren noch nie an einem grossen Turnier und sollten für die Schweiz somit auch kein Massstab sein.

«Wir haben doch ein bisschen zu viele Fehler gemacht», weiss auch Lia Wälti (33), als sie nach dem Nordirland-Spiel auf die gesamte Qualifikation angesprochen wird. «Aber ich bin stolz, dass wir diese Quali doch so positiv beenden konnten», so die Kapitänin weiter.

Zufriedener Navarro

Torschützin Géraldine Reuteler (27) ist sich sicher, dass sich die Nati gegen grössere Gegnerinnen steigern kann: «Wir sind Gruppenerste und sind in den Playoffs. Das wollten wir. Natürlich müssen wir uns steigern, aber es ist für uns manchmal auch schwierig gegen kleinere Teams. Sie stehen sehr tief, da kann es schwer sein, Räume zu finden.»

Und was sagt Trainer Rafel Navarro zu seinen ersten sechs Pflichtspielen? «Ich bin zufrieden. Ich glaube, dass wir uns verbessern und wachsen. Wir sind schon viel besser als noch vor vier Monaten. Die Resultate sind auch gut, wir sind die besten Gruppensiegerinnen. Das war wichtig.» Doch der Spanier weiss auch: «Wir müssen Spiele komplett kontrollieren und nicht nur eine Halbzeit.» In Nordirland habe man die Kontrolle über das Spiel verloren.

Piubel und Youngsters als Gewinnerinnen

Zu den grossen Gewinnerinnen unter Rafel Navarro gehört Seraina Piubel. Während die 26-Jährige unter Vorgängerin Pia Sundhage noch ausgemustert wurde und gar die Heim-EM verpasste, gehört sie jetzt wieder zum Nati-Kader und stand in den letzten zwei Partien in der Startelf. Gegen Malta erzielte sie ihr erstes Länderspiel-Tor seit Juli 2023.

Und auch jungen Spielerinnen gibt der Spanier eine Chance. So stand Mittelfeld-Juwel Lia Kamber (20) gegen Nordirland zum ersten Mal in der Startelf und Amina Muratovic (20) kam in Lurgan zu ihrem Nati-Debüt. «Ich bin mega dankbar für diese Chance», sagt Kamber nach dem Spiel.

Playoffs im Herbst

Jetzt gehts für die Frauen-Nati erst einmal in die wohlverdienten Ferien. Am 18. Juni werden dann Playoffs ausgelost. Während in der ersten Runde im Oktober nochmals ein kleinerer Gegner wartet, könnte in der zweiten Runde einen Monat später dann ein Brocken wie England, Italien, Holland oder Norwegen auf die Nati zukommen.

Sicher ist: Unter Navarro kann die Nati bestehen, doch eine Steigerung wird es benötigen, will die Schweiz im kommenden Jahr an die WM in Brasilien reisen.

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