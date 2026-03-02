Komplizierter WM-Quali-Modus

Der Weg der Nati an die WM ist für die Nati ein steiniger – und kompliziert. Weil sich die Funktionäre einen ganz schlauen Modus ausgedacht haben, für den es zu begreifen, schon fast ein Mathematikstudium braucht.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Mit dem Heimspiel gegen Nordirland zum Auftakt der Nations League beginnt für die Nati auch der lange Weg mit dem Ziel, sich für die WM 2027 zu qualifizieren. Doch dieser ist ein steiniger, der Modus kompliziert. Durch den Abstieg in die Liga B im letzten Jahr ist klar, dass sich die Nati nicht direkt qualifizieren kann. Nur die Sieger der vier Gruppen der Liga A in Europa lösen in der ersten Phase das Ticket für Brasilien.

Die restlichen sieben europäischen Startplätze werden in zwei Playoff-Runden im Herbst ausgespielt. Im ersten Playoff mit Hin- und Rückspiel treffen die Zweit- und Drittklassierten der Liga A auf die besten acht Teams der Liga C, die Tabellenvierten der Liga A und die Gruppensieger der Liga B treffen auf die Zweit- und Drittklassierten der Liga B. Gewinnt die Schweiz ihre Gruppe, ist sie gesetzt und trifft auf einen auf dem Papier schwächeren Gegner.

Schafft die Nati diese Hürde, wird es happig. In der zweiten Playoff-Runde wäre sie kaum gesetzt und dürfte auf einen Gegner aus der Liga A treffen. Da die EM-Finalisten England und Spanien in dieselbe Gruppe gelost worden sind, ist klar, dass auch ganz dicke Brocken in die Playoffs müssen. Doch damit nicht genug. Der schwächste der acht Playoff-Sieger im Nations-League-Ranking muss in ein interkontinentales Playoff, wo im Februar 2027 gegen einen Gegner aus einer anderen Konföderation das letzte WM-Ticket vergeben wird. Kein unmögliches Szenario für die Nati, übersteht sie die europäischen Playoffs..

