Nati-Fans im Lehmann-Fieber

Die Nati ist mit einem öffentlichen Training ins neue Jahr gestartet. Im Centre sportif de la Tuilière in Lausanne steht Alisha Lehmann in der Gunst der Fans ganz oben.
Publiziert: 21:52 Uhr
Ana-Maria Crnogorcevic (l.) und Alisha Lehmann beim Eintreffen in Lausanne.
EM-Vibes am ersten Tag des Nati-Zusammenzugs in Lausanne: Die Stimmung beim öffentlichen Training am frühen Abend im Centre sportif de la Tuilière erinnert an die EM im letzten Sommer, als Lia Wälti und Co. das ganze Land in ihren Bann gezogen haben.

800 Zuschauer wohnen am frühen Abend der Einheit bei, darunter viele Kinder, die nach dem Training um Selfies und Autogramme bitten. In der Gunst der Fans ganz oben steht Alisha Lehmann (27). «Alisha, je t’aime», ist immer wieder zu hören.

Am Nachmittag waren alle 24 aufgebotenen Spielerinnen gut gelaunt ins Nati-Hotel Mövenpick eingerückt. Erstmals im Kreis der Nati mit dabei ist die neue Assistenztrainerin Julia Simic (36). Die ehemalige deutsche Nati-Spielerin wechselte von der U20 von Eintracht Frankfurt zum SFV und ist einer breiteren Öffentlichkeit wegen ihrer Engagements in Deutschland als TV-Expertin bekannt.

Für den spanischen Cheftrainer Rafel Navarro (40) und sein Team gilt es nach einigen Trainingstagen am nächsten Dienstag ernst, wenn die Nati in Lausanne gegen Nordirland in die Liga B der Nations League startet. Gleichzeitig ist es der Auftakt in die Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien. Vier Tage später spielen die Schweizerinnen auf Malta ihre zweite Partie.

