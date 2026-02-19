Das erste Aufgebot des Jahres von Nati-Trainer Rafel Navarro zum Auftakt der WM-Qualifikation gegen Nordirland und Malta enthält keine grossen Überraschungen. Die grossen Abwesenden sind Smilla Vallotto und Alayah Pilgrim.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Wenn die Nati am 3. März gegen Nordirland und am 7. März auf Malta in die Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien startet, fehlt nicht nur Alayah Pilgrim (22), die aufgrund eines Knorpelschadens länger ausfällt, sondern auch Smilla Vallotto (21).

Die Mittelfeldspielerin von Wolfsburg hatte in den letzten Wochen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und ist nach einer Mandeloperation erst vor kurzem wieder ins Training eingestiegen. Im Aufgebot dabei ist Noelle Maritz, die im ersten Spiel in Lausanne wegen ihrer Roten Karte im EM-Viertelfinal gegen Spanien aber eine Sperre absitzen wird.

Zwei Siege sind Pflicht

Erstmals seit der EM-Vorbereitung wieder zurück im Kreis der Nati ist Seraina Piubel (25). Die Aargauerin kommt zwar bei West Ham nicht über die Joker-Rolle hinaus, ist für Navarro aber eine Alternative für die Offensive. «Sie bringt Energie rein und ist auf vielen Position einsetzbar», so der Nati-Trainer. Torhüterin Irina Fuchs (20) steht aufgrund ihrer starken Leistungen bei Köln anstelle von Nadine Böhi im Kader. Ebenfalls nicht nominiert wurde Eseosa Aigbogun.

Mit den ersten Partien in der Liga B der Nations League, die gleichzeitig als WM-Quali gilt, beginnt für die Nati eine lange Reise, die mit der Teilnahme an der WM 2027 in Brasilien enden soll. Navarros Zielsetzung ist unmissverständlich: «Wir müssen zweimal gewinnen.» Beim ersten Zusammenzug unter ihm Ende letzten Jahres mit den beiden Testspiel-Niederlagen gegen Belgien (1:2) und Wales (2:3) sei es darum gegangen, die neue Spielphilosophie kennenzulernen. «Jetzt müssen wir uns verbessern, aggressiver und kompetitiver werden.»

Nati-Staff weiter ergänzt

Inzwischen wurde auch der Nati-Staff des Sundhage-Nachfolgers komplettiert. Neben Assistenztrainerin Julia Simic stösst neu auch auf Mandatsbasis Ignacio Villamia Mora, den Navarro aus Barcelona-Zeiten kennt, als zweiter Assistent und Spielanalyst zur Nati. Mit Catalina Carabias wird beim am Mittwoch beginnenden Zusammenzug erstmals auch eine Ernährungsberaterin Teil des Staffs sein. Und Männer-Nati-Koch Francesco Baraldo Sano wird ab sofort auch für die Frauen verantwortlich.